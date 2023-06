¡La reacción de Gerard Piqué cuando le mencionan a Lewis Hamilton en vivo! Estas fueron las palabras del ex de Shakira cuando el nombre del piloto salió a relucir en su programa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lewis Hamilton Gerard Pique Credit: Taylor Hill/Getty Images; Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images Las últimas semanas han sido muy movidas para Shakira en lo personal. Además de viajar a España para llevar a sus hijos a Gerard Piqué y volar luego a Colombia a estar con su padre William Mebarak en su operación, la artista también ha encontrado momentos de diversión y distracción. Concretamente con Lewis Hamilton. Sus últimas apariciones con él y su asistencia a las carreras de la Fórmula 1 en Miami y Barcelona, hicieron saltar todas las alarmas sobre un posible romance. Fuentes allegadas a la revista PEOPLE aseguraron que están en la primera fase de "diversión y coqueteo". Sin embargo, ninguno ha reconocido esta situación públicamente. En medio de todo esto, Piqué se ha visto salpicado sin querer y de forma inesperada. Y es que en uno de sus programas de la Kings League salió a relucir el nombre del famoso piloto. Su reacción y, sobre todo, sus gestos han dado la vuelta a las redes sociales. También el tono de voz. "¿Es cierto que, en vez de apoyar a Fernando Alonso o a Checo Pérez, apoyas a un piloto inglés?, le preguntaron en el programa aljugador Kun Agüero, quien respondió un sí rotundo. "¿Pero el número 1 es inglés?", preguntaba un Piqué algo despistado. "Soy fan de Hamilton, ¿cuál es el problema?", contestó el argentino sin rodeos. Conocedor de los rumores de romance de su expareja y, quizá, para evitar más comentarios o especulaciones al respecto, el empresario contestó. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Es fan de Hamilton, ¿qué pasa? ¡Ya está!", dijo quitando hierro al asunto y en son de paz tratando de no dar más importancia al tema. La imagen ya corre como la pólvora en redes, sobre todo porque, aunque se trató de evitar ir más allá, las caras lo decían todo.

