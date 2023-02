El triste mensaje de Gerard Piqué en el día de su cumpleaños A diferencia de Shakira, el deportista compartió un tuit de lo más escueto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este 2 de febrero, era un día muy especial para Gerard Piqué y Shakira. Mientras la cantante lo celebraba a lo grande y recibía un sinfín de regalos, mensajes y muestras de cariño públicas a las que reaccionó en redes y en persona, su expareja tuvo una manera muy distinta de actuar. Al menos ante sus seguidores. El deportista compartió un mensaje muy escueto en el día de su 36 cumpleaños. Muchos esperaban alguna foto en sus redes junto a su pareja, Clara Chía, pero tampoco ocurrió. Con las circunstancias actuales, quizá prefirió pasar más desapercibido. Gerard Piqué El triste mensaje de Gerard Piqué | Credit: Martin Rickett/PA Images via Getty Images Lo único que mostró en sus redes sociales fue un tuit de lo más conciso. "36", escribió refiriéndose a los años que cumplía. Nada más. Quienes en cambio sí se expresaron sin filtro fueron sus seguidores en dicha red. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo hicieron de todas las maneras posibles, algunos con mensajes de cariño y admiración, otros volviéndole a echarle en cara su actitud con Shakira. Hasta memes crearon para el también empresario. Gerard Piqué Mensaje de Gerard Piqué | Credit: Twitter de Gerard Piqué "Se te veía mejor con el WakaWaka", "2 de 22", "Jamás te entenderé", "Feliz cumpleaños, rata inmunda", le expresaron algunos. Unas reacciones que no se comparan con las muestras de amor, cariño y apoyo que recibió la madre de sus hijos durante este día. Su puerta reunió a fans, tartas de todos los tipos y hasta mariachis, una auténtica fiesta que Shakira agradeció en persona saliendo de su casa y regalando besos y abrazos a los allí presentes.

