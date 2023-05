Gerard Piqué publica nueva foto romántica con Clara Chía ¡y esto es lo que pasa! Justo cuando su nombre está en boca de todos por su supuesto enfado con Shakira, el deportista recurre al selfie con su novia y arde Troya. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de la polémica de si le sentó mal o no que Shakira mostrara a sus hijos en su nuevo video, "Acróstico", Gerard Piqué ha hecho lo que suele hacer, publicar una imagen con su novia Clara Chía en actitud cariñosa. Ya lo hizo cuando explotó la sesión #53 con Bizarrap, al publicar su primer selfie, y ha vuelto a repetir jugada. En esta ocasión, la fotografía muestra a los tortolitos algo menos tensos y más sonrientes de lo habitual. A la imagen no le acompañan palabras, solo un corazón naranja. Tampoco han hecho falta, para eso se han encargado sus seguidores, quienes sí han reaccionado a la instantánea del empresario con todo tipo de mensajes. Gerard Piqué Gerard Piqué publica foto romántica con Clara Chía | Credit: (Photo by RAYMOND ROIG / AFP) (Photo by RAYMOND ROIG/AFP via Getty Images) Y no precisamente agradables. El hecho de que presuma así su relación en momentos tan críticos, no ha hecho demasiada gracia. Como ya ocurriera en el pasado al conocerse su ruptura, ha vuelto a ser acribillado por los usuarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Solo sube fotos con ella cuando Shakira saca nueva canción", "¿Por qué él aparece demacrado y ella con cara de susto?", "El que riendo la hace, llorando la paga", "Vergüenza debe darte publicarla", "Nunca se puede construir felicidad en base a dolor", escribieron tan solo algunos. Los gifs con Shakira bailando y con frases de sus últimas canciones también fueron la constante en los comentarios que, curiosamente, Piqué ha decidido no desconectar.

