La bomba de Gerard Piqué a horas del estreno de "Monotonía", la nueva canción de Shakira Cuando la cantante se dispone a estrenar el tema del momento, su ex se convierte en noticia por un bombazo sobre su vida personal que nadie esperaba. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A apenas unas horas del estreno mundial de uno de los temas más esperados en los últimos años, "Monotonía", de Shakira y Ozuna, el que fuera su pareja, Gerard Piqué, protagoniza otro notición de altura. Desde España, el paparazzi experto en el tema de la pareja, Jordi Martín, ha hecho unas declaraciones explosivas sobre los nuevos planes del futbolista. Un hecho que, de ser cierto, supondría una gran sorpresa. ¿Qué ha hecho esta vez Gerard para que se produzca tal conmoción? El impacto ha sido tan grande que ya no se habla de otra cosa. Gerard Piqué y Shakira Gerard Piqué y Shakira | Credit: Instagram Gerard Piqué / Mezcalent El bombazo informativo lo daba el fotógrafo en el programa de Telecinco, Socialité. En él, Jordi contaba los supuestos planes que el jugador tiene a corto plazo con Clara Chía, su inseparable amor. "Es algo que no nos podíamos imaginar que iba a hacer tan pronto", expresó Jordi a la audiencia del famoso show español de fin de semana. Según su información de primera mano, Gerard ha informado a su entorno más cercano que podría estar planeando su próxima paternidad con Clara. "Gerard Piqué ha comunicado a su entorno que sí le gustaría volver a ser padre. A mí me encaja que con Clara Chía en el 2023 puede haber una sorpresa", declaró el fotógrafo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En el año 2016 ya confesó, estando con Shakira, que él quería 3 hijos, así que, quizá ahora que ha encontrado estabilidad con Clara, podría cumplir ese sueño. "Le veo más enamorado y feliz que nunca", ha desvelado Jordi, cuya cámara de fotos y él se han convertido en su sombra. De momento, Piqué no ha confirmada nada al respecto, lo que sí es un hecho es que ya vive con Clara en su apartamento y que está entregado a este amor, el cual muestra orgulloso, digan lo que digan de ellos.

