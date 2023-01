¡Ya es oficial! Gerard Piqué comparte su primer selfie con Clara Chía La pareja confirma por primera vez en público su relación con un selfie colgado por el ex de Shakira en Instagram. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Lo que todo el mundo sabía Gerard Piqué lo hizo oficial este miércoles al compartir su primera foto en las redes junto a Clara Chía Martí, la joven con la que se le ha relacionado desde su sonada separación de Shakira el año pasado. El ex de Shakira compartió por primera vez una imagen con su novia, como prueba de que siguen más unidos que nunca, luego de las especulaciones de que la relación ya no iba por buen camino. El selfie tomado por Clara muestra la mitad del rostro de Piqué acaramelado junto a la sonriente joven, sin ningún título o mensaje. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Al parecer, la foto se ha ganado la aprobación de los seguidores del también empresario, que en menos de 30 minutos superaba los 500,000 likes. Gerard Piqué y Clara Chía Gerard Piqué y Clara Chía | Credit: Gerard Piqué/Instagram La imagen se da a conocer en medio de la aparición de informaciones que apuntan al pronto lanzamiento de una nueva canción que aparentemente está cocinando Shakira sobre su ex y su actual novia, como seguimiento al exitoso tema junto a Bizarrap, donde la colombiana humilla sin piedad al padre de sus hijos y a la joven catalana. Si bien Piqué ya se ha mostrado en público y ha bromeado sobre la canción de Shakira, la foto colgada en el Instagram del exfutbolista es la primera aparición pública de Clara Chía desde el revuelo mediático que generó el tema de la barranquillera.

