Gerard Piqué le habría presentado sus hijos a su supuesta novia La supuesta novia de Gerard Piqué, esa "amiga especial" con quien se ha relacionado en medio de su ruptura con Shakira, ahora ha conocido a sus hijos, según medios españoles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira and Family Credit: Photo by James Devaney/Getty Images La supuesta novia de Gerard Piqué, esa "amiga especial" con quien se le ha relacionado en medio de su ruptura con Shakira, parece estar cada vez más cerca del futbolista, y ahora habría conocido a sus hijos Sasha y Milan. Según revelaron las periodistas del podcast Mamarazzis, de El Periódico de Catalunya, el domingo 3 de julio Piqué acudió con sus hijos al Mundial de Globos que se realizó en el Fira de Barcelona. "Supongo que Piqué habría hablado con Shakira de repartirse el fin de semana. Si el sábado por la mañana regresaba de Dubái, pues el domingo estuvo con sus hijos", dijeron en el programa. Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: Pablo Cuadra/WireImage En el evento se encontraba la "amiga especial" de Piqué, una chica rubia de 22 años que ha sido identificada solo con la inicial "C", y que iba vestida de negro. "También estaba esta chica con la que se le ha visto últimamente, con la que mantendría una amistad muy estrecha y muy especial", revelaron. "(Me cuentan) que en ningún momento se escondieron, que hablaban, que tenían relación con el resto de los compañeros de trabajo", añadieron. "Me comentan que ella ya conoce a los hijos de la pareja, no sé en calidad de qué conoce a los hijos de la pareja, me imagino que como una compañera de trabajo más", sostuvieron en el programa. "Yo dudo mucho que él la haya presentado abiertamente como su pareja. Es más, en su entorno laboral ella no actúa como consorte ni como pareja de Gerard Piqué. En el trabajo, en la empresa, ella es una trabajadora más", agregaron. Shakira Gerard Piqué hijos Sahsha y Milan Balloon World Cup in Spain Shakira y su familia en octubre 2021 | Credit: Getty Images De acuerdo con las periodistas, la chica trabaja en Kosmos Global Holding S.L., la empresa del futbolista, y que cada vez más se muestran juntos delante del resto de las personas. "Eso me hace pensar que, al menos, esta chica en cuestión a su entorno más próximo sí le habla de esa presunta relación que podría mantener con Gerard Piqué", indican. "A lo mejor lo que empezó como un rollito y parecía que tenía que ser una más que pasara por ahí, se ha convertido en algo serio y por eso la gente acaba atando todo un poco". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Fue en este mismo programa donde anteriormente revelaron que la chica en cuestión es más especial para Piqué de lo que en realidad se creía. "Es más especial de lo que nosotros imaginábamos", dijeron. "Desconocemos la naturaleza de esta relación, pero sí sabemos que es lo suficientemente importante para el jugador como para no ser vistos juntos. Esto nos hace pensar que esta relación seguiría adelante. Además, sería más especial de lo que en un principio suponíamos", afirmaron.

