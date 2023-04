Se revela que Gerard Piqué podría haber otorgado la custodia a Shakira cambio de la mansión en Barcelona Si bien la mudanza de Shakira y sus hijos a Miami era un hecho, ocurrió de manera inesperada y reavivó los rumores de que la custodias de los niños fue por la mansión familiar de Barcelona. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado fin de semana, Shakira se mudó a Miami, Estados Unidos, con Milán y Sasha, los hijos que tuvo con Gerard Piqué, donde establecerá su nuevo hogar. Tras una triste despedida que realizó públicamente, la cantante dejó atrás todo lo que vivió a últimas fechas tras descubrir que el exfutbolista le había sido infiel con una mujer española de nombre Clara Chía. Todo esto quedó revelado en su tema "Music Sessions 53" que se ha convertido en un éxito mundial. Para que la también compositora colombiana pudiera salir de Barcelona, España, donde se había establecido, tuvo que solicitarle a su expareja la custodia total de los pequeños, que fue concedida sin mayor problema. Durante mucho tiempo, se especuló sobre las condiciones que habría impuesto el deportista para darle el cuidado de sus vástagos a la famosa. Ahora, se confirma que fue la mansión donde vivía la intérprete de "Ojos así" con los niños y, en su momento, con el empresario el precio de dicho acuerdo. Los rumores al respecto habían surgido hace un tiempo; sin embargo, se hicieron más fuertes cuando se dio a conocer que Joan Piqué, padre del famoso y en calidad de administrador de Inversiones BCN Two & Two SL, le pidió a su exnuera, mediante una carta, que dejara la mansión de Esplugues de Llobregat con fecha 30 de abril como máximo. Gerard Pique y Shakira Gerard Pique y Shakira | Credit: Manuel Queimadelos by Quality Sport Images/Getty Images; Lionel Hahn/Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si no lo hacía, la colombiana debía hacer frente a una indemnización según el contrato de compraventa", según dio a conocer el diario español La Vanguardia."Según el Registro de la Propiedad, la casa, titularidad de Shakira y Gerard Piqué, pasó a ser propiedad de Inversiones BCN Two & Two SL en septiembre del 2022, una vez la pareja estaba más que rota". Para Shakira esto es un capítulo cerrado y ahora regresa al continente americano con sus hijos. Por su parte, Gerard Piqué presume su amor con Clara Chía a los cuatro vientos; incluso, no se descarta boda y que tengan hijos.

