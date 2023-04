¡Por fin! Padres de Piqué rompen el silencio y hablan de cómo se encuentra su hijo Milan y Sasha Piqué abandonaron Barcelona el pasado 2 de abril al lado de su madre, la cantante Shakira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Era una pregunta ineludible y que rondaba la cabeza de todos los seguidores del exjugador catalán. Ahora finalmente sus padres han roto el silencio para explicar cómo se encuentra Gerard Piqué tras la mundanza de sus hijos a Miami, FL. Fue el pasado 2 de abril que los pequeños Milan, de 10 años, y Sasha Piqué, de 8, abandonaron su tierra natal junto a su madre la cantante colombiana Shakira, para tomar unas vacaciones y posteriormente instalarse definitivamente en la Ciudad del Sol. Y aunque Montserrat Bernabeu, la destacada médico y madre del exjugador del Club Barça, ya había concedido una extensa entrevista a la televisión local, nada se filtró en aquel entonces sobre su hijo, precisamente por una petición hecha por la doctora quien solo se limitó a recordar un amargo episodio vivido por Piqué en el Camp Nou de la Ciudad Condal. Pero inevitablemente la prensa ha acorralado a los padres del ahora empresario de 36 años quien vive un tórrido romance con Clara Chía Martí, de 24. Al presenciar el partido entre el español Carlos Alcaraz y el griego Stéfanos Tsitsipás en el torneo de tenis Conde de Godó, Joan Piqué y su mujer no tuvieron más remedio que contestar a las preguntas de la prensa y revelar cómo se encuentra su hijo. "'Todo muy bien, todo estupendo", exclamaron ambos. Según el diario español La Vanguardia la pareja apareció sonriente, a pesar de la tormenta mediática en la que se encuentra la familia desde hace casi 12 meses desde que se confirmó la ruptura de su hijo y Shakira. Joan Piqué Gerard Piqué Montserrat Bernabeu Credit: The Grosby Group En las redes se han filtrado imágenes de Shakira reecontrándose con viejos amigos ahora que ya está establecida al cien en Miami: Shakira y Emilio Estefan Credit: TW: ShakiraMedia SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Son momentos de máximo hermetismo para la pareja que ha sufrido el asedio de los paparazzi y la prensa. Se guarda mucho silencio especialmente porque se espera que este miércoles 26 de abril Piqué se reúna finalmente con sus dos príncipes a quienes no ha podido abrazar desde su partida. Además existen las reuniones entre los abogados de Shakira y Piqué referentes a las visitas de los niños respecto a las cuales existe una 'arma secreta' a favor del catalán que podría cambiarlo todo y alterar definitivamente lo acordado en noviembre pasado por ambas partes.

