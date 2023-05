¡Gerard Piqué y Ozuna, cara a cara! Esto fue lo que se dijeron: "Cada uno que haga lo que quiera" El futbolista y el cantante coincidieron en un en vivo y tuvieron estas palabras. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Nuevo capítulo de la telenovela. Después de que algunos hablaran de la supuesta escena de celos de Gerard Piqué a Shakira tras su encuentro con Ozuna y su buena relación (la artista grabó "Monotonía" con él), resulta que ambos, el cantante y el deportista ¡han estado frente a frente! Así es. No es fruto de la imaginación de nadie, sino una realidad, algo surrealista, en la que ambos han conversado, con cierta ironía, pero también con amabilidad y respeto ante todo. Ozuna fue partícipe de una de las canciones más exitosas de la artista colombina que, de alguna manera, ya contaba lo que estaba viviendo en su relación pasada. Pues, casi un año después, su encuentro ha sido con Piqué y su travieso socio, Ibai Llanos, en una reunión online donde hubo risas, ironía y alguna que otra indirecta. Ozuna y Gerard Piqué se ven las caras Ozuna y Gerard Piqué se ven las caras | Credit: Foto Ozuna: (Photo by Scott Dudelson/Getty Images) Aunque de primeras ninguno hizo mención a nada que pudiera resultar incómodo, fue Ibai quien rompió el hielo y añadió leña al asunto con un comentario que causó sensación y la carcajada de Ozuna. "Cuidado con un tema que va a sonar en el Metropolitano eh, "no fue culpa tuya, ni fue culpa mía", expresó el streamer con la gracia que le caracteriza. A lo que Piqué, visiblemente picado, respondió con todo. "Estamos dejando a los artistas libertad, así que cada uno que se sienta cómodo y que haga lo que quiera. Que haga lo que quiera, estamos en un mundo en el cual que la gente se exprese, ¡que haga lo que quiera la gente!", dijo con un tono juguetón. Con el fin de repartir paz y buen rollo, Ozuna desvió con elegancia el tema y sacó el lado más bonito. "Yo sé que vamos a cantar todos los clásicos, así que yo voy ahí para cantar, vamos a romper", dijo de lo más entusiasmado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Pero, Piqué, una vez más, metió el dedo en la llaga. "¡Métele clásicos, Ozuna, la madre que te parió!", una expresión que, como es evidente, hace más referencia a sus temas del pasado y no a los más recientes. A buen entendedor, pocas palabras bastan. El motivo por el que Ozuna, Ibai y el ex de Shakira hicieron esta videollamada es el evento de boxeo La Velada del Año 3, el cual se celebrará el 1 de julio, en el Estadio Metropolitano de Madrid. En el mismo habrá 6 peleas y 8 presentaciones musicales para amenizarlas. Entre ellas, las de C. Tangana, Feid, Quevedo y Ozuna, entre otros. ¿Sonará el tema de Shak y 'El negrito de ojos claros'?

