Gerard Piqué nuevo amor ¿y nuevo hogar cerca de Shakira? Aseguran que ha comprado casa cerca de su ex Fuentes en España afirman que el futbolista y padre de los do hijos de la estrella colombiana adquirió una propiedad cercana "en una zona bastante elitista de Barcelona". Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Se han convertido en la [ex]pareja más perseguida por los paparazzi en el mundo. Ya sea por su espectacular ruptura o los pasos que darán ahora que emprenden vidas separadas. Justamente uno de esos paparazzi que desde años vigilan día y noche a Shakira y al futbolista Gerard Piqué afirma que el padre de los dos hijos de la artista ha adquirido una propiedad cercana a la residencia donde habita su ex para mudarse al lado de su nuevo amor, la joven Clara Chía. Es una casa nueva en una zona bastante elitista de Barcelona y cerca de donde vive Shakira. Gerard ha depositado, no sé si tres o cuatro millones de euros en esta nueva casa y ahí va a vivir con Clara Chía", afirmó la fuente en cuestión: el paparazzi español Jordi Martín. El frecuente colaborador del programa de Univision El gordo y la Flaca ase apresuró a aclarar que la mudanza del jugador de fútbol y su novia aún no ha ocurrido y que Piqué aún reside en el apartamento de soltero de la Ciudad Condal donde ha sido visto en numerosas ocasiones. "Esta información me llegó por una persona cercana a Gerard, aún no están viviendo en el nidito de amor, pero él ya lo adquirió", afirmó. El reporte surge después de que la citada fuente soltara la bomba de que al parecer Piqué y su inseparable amor planean echar a andar sus planes de convertirse en padres. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN En fin que a ver en qué para la cosa.

