Sale a la luz un nuevo escándalo personal de Gerard Piqué y su nueva pareja, Clara Chía Desde que se hiciera público su romance, la cadena de acontecimientos y noticias sobre los enamorados se ha disparado. El último ha dado la vuelta al mundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que se revelara el nombre y el rostro de la nueva novia de Gerard Piqué, no han cesado las noticias e informaciones al respecto. Esta vez, un nuevo escándalo salpica a la pareja, concretamente a Clara Chía, la joven de 23 años y trabajadora de la empresa del futbolista, que le tiene enamorado. Jordi Martín, el fotógrafo español que ha nutrido de noticias e imágenes en exclusiva al programa El gordo y la flaca en relación a este tema, soltaba la bomba este martes. Una información que, de ser cierta, no deja bien a la pareja. Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: (Photo by Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images) Según el reconocido paparazzi, la supuesta infidelidad no solo quedaría reducida a Piqué con respecto a Shakira, sino también a la joven quien, tal y como apunta Jordi, parece que tenía una pareja en el momento de su unión sentimental con el deportista. Y no se trata de cualquier desconocido, sino, por lo que cuenta el reportero gráfico, de un amigo cercano al ex de la cantante. "Esto es un escándalo mundial", dijo Lili Estefan al escuchar a Jordi dar esta noticia que a su vez recibió en exclusiva por parte de compañeros y allegados al futbolista. Además, añadió información de primera asegurando que la joven ya vive en casa de Piqué, concretamente en el apartamento de soltero donde se mudó tras separarse de la artista. "Shakira no ha sido la única persona engañada, Gerard Piqué hace una cena para los trabajadores de la empresa Kosmos, uno de su amigos acude a la cena acompañado de su novia, Clara Chía, Gerard Piqué le levanta la novia a su amigo, Clara Chía se empiezan a conocer, se enamoran, según me dicen fuentes muy cercanas a Gerard Piqué, Clara engañaba a su novio y Gerard estaba engañando a Shakira, empiezan una relación a dos bandas...". Las reacciones en el plató de El gordo y la flaca no se hicieron esperar. "Esto es horrible, Piqué es tremenda postalita... Shakira, lo mejor que pasó es que te separaste de Piqué, es lo mejor que le pasó a Shakira", expresó Raúl. Todas estas informaciones no dejan de ser declaraciones a Jordi de fuentes cercanas al deportista, pero nunca confirmadas por él ni por su pareja.

