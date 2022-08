Gerard Piqué y su nueva novia ¡ya no se esconden y se comen a besos! La pareja acudió a un famoso festival de música español, el Summerfest Cerdanya, en Barcelona, donde se dejaron ver de lo más felices y acaramelados. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Después de muchas especulaciones sobre la supuesta nueva relación de Gerard Piqué, finalmente se confirmó que el futbolista está feliz y enamorado. No lo ha confirmado él sino las últimas imágenes captadas en España. Las conocidas Mamarazzis, de diario español El Periódico, Lorena Vázquez y Laura Fa, informaron de la última salida del deportista y su supuesta pareja, Clara Chia Marti. Los enamorados fueron captados en el famoso SummerFest Cerdanya de lo más unidos y cariñosos. "Se besaron y hubo muchos gestos de complicidad, abrazos y caricias... No se escondieron", expresaron las comunicadoras. Por su parte, el paparazzi y fotógrafo español Jordi Martín también compartió con El gordo y la flaca una foto en exclusiva de la pareja disfrutando del concierto. Gerard Piqué y Shakira Gerard Piqué | Credit: (Photo by Pablo Cuadra/WireImage) Las fotos ya están circulando y ponen sobre la mensa que el que fuera estrella del Fútbol Club Barcelona está encantado de la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hace unos días era el periódico británico The Sun quien ponía nombre y cara a la nueva pareja del ex de Shakira, asegurando que tenía 23 años y que trabajaba para la productora del futbolista, Kosmos. Shakira Shakira | Credit: Grosby Group Mientras tanto, la artista colombiana ya se encuentra con sus hijos, quienes pasaron 15 días de vacaciones con su padre. Gerard se los dejó en la puerta de su casa, a la que no accedió en ningún momento. En la misma se encuentran viviendo, por ahora, la intérprete y sus padres.

