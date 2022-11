¡Clara Chía, novia de Gerard Piqué, también tiene su propio disfraz para Halloween! El nuevo amor del futbolista ha sido la protagonista de un nuevo y original traje. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Estas fiestas de Halloween han dado para mucho este año. La originalidad de la gente no tiene límites. Con la salida del nuevo video de Shakira, "Monotonía", muchos decidieron disfrazarse como la cantante lucía en el clip, agujero del desamor en el estómago incluido. Ahora le ha tocado el turno a Clara Chía, la nueva novia de Gerard Piqué. La joven también cuenta con su propio disfraz y así lo dejaron ver algunos usuarios en las redes. El famoso vestido largo de rayas que llevó a una boda junto a su pareja este verano, ha sido el estilo copiado por los que quisieron imitarla. Gerard Pique y Clara Chia Marti Gerard Pique y Clara Chia Marti | Credit: 13/Lagencia Press/The Grosby Group El paparazzi español, Jordi Martín, encargado del seguimiento de la pareja cuya información ha servido para aportar contenido al programa El gordo y la flaca, compartía una de estas imágenes que ha dado la vuelta a las redes. En ella se recrea una escena reinventada del famoso video de Shakira a la que se une la nueva pareja de tortolitos. Las imágenes y videos en torno a esta temática se han hecho virales de inmediato. La inventiva para Halloween se agudiza cada vez más, y para prueba, ¡estas fotos y videos!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Clara Chía, novia de Gerard Piqué, también tiene su propio disfraz para Halloween!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.