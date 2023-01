¡Clara Chía, novia de Gerard Piqué, reacciona a la canción de Shakira con otro video! La joven publicó un clip de ella misma que rápidamente se ha convertido en noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La nueva canción de Shakira sigue generando reacciones y también un buen número de memes. Unas de las más esperadas son las de Gerard Piqué y Clara Chía, los, supuestamente, protagonistas de esta historia musical. El futbolista, de momento, no ha hecho comentarios al respecto. Quien sí parece haber compartido sus primeras sensaciones es la novia del deportista. Sus redes estuvieron vigiladas por los curiosos nada más se estrenó la sesión #53 de Bizarrap y la artista, y la joven no se quedó de brazos cruzados. Clara publicó una historia de pocos segundos, eso sí, el video fue silenciado y dejó a todos con las ganas de saber qué tema estaba bailando a esas altas horas de la noche. ¿Quizás la canción de Shak? Muchos consideran que así pudo ser por el momento en que lo publicó. Justo después del estreno. Gerard Piqué, Clara Chía Martí Credit: Photo © 2022 G3/The Grosby Group La cuenta de Clara sigue abierta al público a pesar de todo lo que está pasando en su vida. Ella sigue publicando fotos de paisajes bonitos y reflexivos. Lo que tiene restringido son los comentarios. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque algunos medios aseguraron que su historia de Instagram fue borrada, no es así. Clara la ha dejado a vista de todos. El documento ya es vox pópuli en las redes donde corre como la pólvora junto a otra publicación de la joven de 22 años. En ella compartía el emoticono del bostezo. ¿Será que tenía sueño o que quiso dar a entender que el asunto le pareció un aburrimiento? Todos los ojos están puestos, al menos por ahora, en la pareja del momento quienes, quizá como casi muchos otros, no se imaginaban que Shakira fuese con todo y no se dejase nada en el tintero. Desde la deslealtad de su ex, hasta su frialdad y falta de apoyo con el entramado de Hacienda. Todo ha cabido en este tema de 3.33 minutos que ya supera los 28 millones de visualizaciones. ¡Y lo que le queda!

