Clara Chía, la novia de Gerard Piqué fue hospitalizada tras sufrir ataque de pánico Reportan que Clara Chía, la novia de Gerard Piqué, fue hospitalizada en Barcelona tras sufrir un ataque de pánico por la presión mediática después de la nueva canción de Shakira. Los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Clara Chía, la novia de Gerard Piqué, fue hospitalizada en Barcelona tras sufrir un ataque de pánico. "Clara Chía está pasando por uno de los peores momentos desde que iniciara su relación con Gerard Piqué. Tuvo que ser atendido de urgencias en el hospital Quirón de Barcelona con un ataque de ansiedad. Es que la presión en las redes sociales después de la publicación del tema de Shakira y Bizarrap le está pasando factura", dijo la presentadora española Lorena Vásquez del podcast Mamarazzis. Aparentemente la joven prefiere estar alejada un tiempo del ojo público. "Para coger distancia la pareja decidió irse el fin de semana a La Cerdanya. El sábado por la mañana estuvieron dando una vuelta en bicicleta cerca de la casa que tiene ahí Gerard Piqué. Por la tarde tenían previstos ir al concierto de Oques Grasses en el Palau Sant Jordi y al final no asistieron. Esperamos ver a Clara Chía ya mucho más recuperada", añadió Vásquez. La joven estaría ansiosa tras el lanzamiento de la canción de Shakira con Bizarrap, que habla de su relación con el ex de la colombiana, reporta Despierta América (Univision). SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Gerard Piqué y Clara Chía Gerard Piqué y Clara Chía | Credit: Gerard Piqué/Instagram La joven de 23 años ha sentido gran presión tras el lanzamiento del tema "BZRP Music Session #53". "Ha estado en casa de los padres cerca de ocho días, teletrabajando", afirmó Saúl Ortiz en el programa español de la cadena Mediaset Fiesta. "Ha necesitado un refugio porque su estado anímico no es bueno", dijo el periodista, quien asegura que Chía no quiere ir a la oficina para no lidiar con la reacción de la gente. "No es fácil ser una chica de 23 y estar en boca de España y de todo el mundo".

