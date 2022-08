Gerard Piqué se deja ver en público con su nueva chica ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gerard Piqué baila apasionadamente con su nueva novia, Clara Chia Marti Credit: Photo ©2022 Lagencia Press Gerard Piqué ya no esconde su amor; es captado con su nueva novia de 23 años en un concierto. Empezar galería Gerard Piqué Gerard Piqué baila apasionadamente con su nueva novia, Clara Chia Marti Credit: Photo ©2022 Lagencia Press Los rumores de un noviazgo entre el ex de Shakira y Clara Chía se confirmaron luego que empezaron a circular estas fotografías donde se lo ve abrazando a la joven de 23 años en público en un concierto en Cataluña.

La pareja fue pillada en pleno momento de cariño y caricias ¡hasta se dieron un beso ante miles de personas! 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Rosalía Rosalía cantante española saluda a sus fans durante una fiesta posterior a su concierto en Sao Paulo Credit: Photo © 2022 Backgrid/The Grosby Group La cantante y compositora española impactó con su look en una fiesta posterior a su actuación en directo en Sao Paulo. ¡Qué cambio! 2 de 6 Ver Todo Christian Nodal Christian Nodal acompaña a su novia Cazzu a los Premios Gardel de la Música que se celebraron en el Movistar Arena de Buenos Aires. Credit: Mezcalent El cantante acompañó a su novia Cazzu a los Premios Gardel de la Música que se celebraron en el Movistar Arena de Buenos Aires. La pareja no posó en la alfombra roja pero sí se reunieron a la salida, luego de que en la ceremonia la cantante argentina interpretara con Abel Pintos el tema "Solo le Pido a Dios". Y una curiosidad: el cantautor de regional mexicano ¡ya no luce sus tatuajes en el rostro! 3 de 6 Ver Todo Anuncio Sarah Jessica Parker Sarah Jessica Parker luce con orgullo sus raíces grises naturales en los Hamptons Credit: Photo © 2022 Splash News/The Grosby Group La actriz de 57 años no le teme a la edad. La protagonista de Sex and the City mostró orgullosa sus raíces blancas cuando daba un paseo con su hija en los Hamptons. 4 de 6 Ver Todo Ozuna Ozuna firma autógrafos antes de entrar al concierto de Kelly Clarkson en Nueva York Credit: Photo © 2022 Media Punch/The Grosby Group Antes de entrar al concierto de Kelly Clarkson en Nueva York, el cantante de 30 años firmó autógrafos para sus fans. 5 de 6 Ver Todo Lourdes Stephen Lourdes Stephen Joins Telemundo's News Magazine Show "Al Rojo Vivo" Credit: Alexander Tamargo/Getty Images La presentadora dominicana tomó desde este lunes junto a Jessica Carrillo las riendas de la conducción del veterano programa de Telemundo, Al rojo vivo.

La conductora se reencontró en el estudio con Rodner Figueroa, quien fuera durante varios años su pareja televisiva en el programa de Univision Sal y pimienta.

