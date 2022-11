Gerard Piqué es motivo de memes tras salida del fútbol y Shakira está incluida El retiro profesional de Gerard Piqué no ha pasado desapercibido y ahora es blanco de bromas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El 3 de noviembre de 2022, Gérard Piqué sorprendió a todos al anunciar que se retiraba del fútbol profesional tras 18 años de jugar profesionalmente. Esta información se lleva a cabo en medio de la separación de Shakira, la madre de sus hijos, y luego de dejarse ver con su actual novia Clara Chía. Su renuncia al famoso deporte no pasó desapercibido y ahora el jugador se ha convertido en motivo de memes. En algunas de las mofas se han posteado imágenes donde la cantante colombiana también es protagonista. En un video, se ve que la famosa celebra el anuncio con una playera del Barsa puesta. "Shakira después de enterarse que Piqué se va del Barsa.", se menciona para acompañar el audiovisual que se dio a conocer en Twitter. Otra imagen muestra al propio Piqué de espaldas aplaudiendo su salida. "Fin de la era de Gerard Piqué como futbolista. Historia", se menciona junto a la instantánea. Un post se ve al futbolista con Shakira y en otra en el campo de fútbol. "No ha pasado ni una semana del anuncio del retiro de Piqué y fuera de España todo el mundo lo recuerda ya solo como el ex de Shakira. Shakira ganando como siempre", es el texto alusivo a dicha publicación. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Axelle/Bauer-Griffin/FilmMagic SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Los cibernautas también reaccionaron con mensajes ante este anuncio. "Shakira ni lo ha nombrado. No hace falta"; "Termina mejor la relación bien. Como lo hicieron Tom Brady y la Giselle. Ahí está el Tom, sigue chambeando bien requete a gusto. Moraleja"; "La verdad creo que se vio obligado a hacerlo. Es más, si no lo hacía él, lo harían, pero debía conservar lo que le queda de dignidad", y "Da tristeza el tipo, desconozco si hacia bien o mal su trabajo pero la presión y el no poder mantenerse en sus pantalones cuando sabía a quién estaba engañando le costaron su carrera", fueron algunos comentarios. Mientras Gérard Piqué se retira del futbol soccer, Shakira está al cuidado de su padre, quien continúa en hospitalizado.

