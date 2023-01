Gerard Piqué sufre un golpe más duro que la canción de Shakira: "Tuvo una noticia terrible" A los problemas personales del futbolista con Shakira, se le suma un nuevo disgusto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todo parecía un juego muy divertido, catalogado por muchos como un circo. Las risas y la ironía de de Gerard Piqué con la canción de Shakira dieron la vuelta al mundo. Primero luciendo un reloj Casio y bromeando al respecto y, después, conduciendo un Twingo. Una sonrisa pícara que en estos días se ha tornado en un rostro más serio al confirmarse una noticia de todo menos positiva para su carrera. En medio de todo el espectáculo mediático tras el estreno de la sesión #53 de Bizarrap con la cantante colombiana, el que fuera futbolista del Barcelona fue notificado de algo que supone un duro golpe para su empresa. Según el paparazzi español, Jordi Martín, lo sucedido tendría mucho que ver con el daño que le ha causado a Shakira. "Es un escandalazo. Piqué tuvo una noticia terrible, yo creo que mucho peor que el tema con Bizarrap", explicó en el programa de televisión, Intrusos. Gerard Piqué Gerard Piqué recibe una mala noticia | Credit: (Photo by Cesc Maymo/Getty Images) ¿De qué se trata este nuevo contratiempo para el también empresario? En estos días, la prensa se hacía eco de la ruptura, en términos económicos, de Kosmos, la empresa de Gerard, y la Copa Davis, con quien ha estado asociado por 5 años. La Federación Internacional de Tenis puso punto final a su relación acabando así con lo que suponía un negocio millonario para el catalán y su equipo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La prensa española ha denominado esta situación, del flechazo al desamor. Pero lo llamativo, no es la separación y la gran pérdida económica para Piqué, que coincide con el ascenso a los cielos de la canción de Shakira, sino el posible porqué de este punto final. Según informaba el fotógrafo español, la razón por la que el deportista logró ese contrato fue gracias a Shakira, de quien asegura fue la encargada de presentar a ambas partes, es decir, a Kosmos y a Rakuten Group, con el fin de que llegaran al acuerdo que finamente tuvieron. "Kosmos Tennis y la ITF no han llegado a un acuerdo para renegociar el modelo económico y tampoco sobre los derechos actuales y futuros pedidos por la ITF. Esos derechos, que han sido reducidos significativamente durante la pandemia, han variado a lo largo de los años de colaboración (entre Kosmos y la ITF)", explicó el grupo empresarial. "Este empresario le ha cortado el grito a Piqué, se le ha caído un contrato de miles de millones", prosiguió Martín. El famoso contrato se suponía que era de 25 años, pero se ha ido a pique.

