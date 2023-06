Gerard Piqué conmueve a su hijo pequeño Sasha con este gesto durante su visita El deportista sorprendió al benjamín de la familia con un detalle muy emotivo durante su estancia en España por vacaciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: REUTERS/Albert Gea/ The Grosby Group Gerard Piqué está aprovechando al máximo la estancia de sus pequeños, Sasha y Milan, en España para disfrutar a lo grande su compañía. La última vez que los vio fue durante su visita a la Ciudad del Sol hace un mes y medio, así que el encuentro ha sido muy emotivo. Aunque el empresario está evitando a toda costa exponerse en público con ellos para no lidiar con el acoso mediático, sí se ha conocido un gesto muy tierno que tiene que ver con el benjamín. En estos días Piqué y Sasha se dejaban ver acudiendo a un lugar muy especial para el corazón del pequeño. Gerard Piqué Gerard Piqué conmueve a su hijo Sasha con este detalle | Credit: (Photo by Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images) Y es que su progenitor le llevó de visita a la escuela donde ha estudiado todos estos años para que pudiera volver a ver y jugar con sus amiguitos. Así lo exponía la agencia española de noticias Europa Press a través de un video donde se ve a Sasha salir corriendo del coche de Piqué y dirigirse a su antigua escuela. El pequeño pasó allí un rato y saludó a todos sus compañeros muy ilusionado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Durante ese tiempo, el ex de Shakira prefirió quedarse en el coche, desde donde le esperó sin prisas. Unas imágenes entrañables donde se ve al niño encantado por reencontrarse con sus amigos de juegos. Piqué está apurando al máximo los últimos días que le quedan junto a sus dos retoños que en breve regresan con la artista a Miami, su nueva ciudad. Exactamente, el próximo 19 de junio.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gerard Piqué conmueve a su hijo pequeño Sasha con este gesto durante su visita

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.