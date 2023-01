Gerard Piqué reaparece en muy buena compañía ¡con la modelo Irina Shayk! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gerard Piqué con Irina Shayk Credit: Best Image/The Grosby Group En medio de múltiples dolores de cabeza el ex de Shakira aparece en París. Además: Jennifer López deslumbrante y glam en el show de Jimmy Kimmel, RBD presenta su nueva gira y J Balvin en la Semana de la Moda de París, ¡míralos! Empezar galería Jennifer López JENNIFER LOPEZ, JIMMY KIMMEL Credit: Randy Holmes/ABC via Getty Images La actriz, cantante y empresaria deslumbró con su glamour y belleza —y ni hablar del escotazo de infarto— a su paso por el show Jimmy Kimmel Live! en Hollywood donde habló de su cinta por estrenar: Shotgun Wedding. 1 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Irina Shayk y Gerard Piqué Gerard Piqué con Irina Shayk Credit: Best Image/The Grosby Group El ex de Shakira se alejó de sus dolores de cabeza en España para disfrutar de un partido de baloncesto entre los Pistons de Detroit y los Chicago Red Bulls, celebrado en la L'Accor Arena Bercytre de París, Francia, y donde lo vimos muy bien acompañado posando al lado de la ex del actor Bradley Cooper. 2 de 6 Ver Todo Christián Chávez y Christopher Uckermann Christian Chávez y Christopher Uckermann Soy Rebelde Tour 2023 Credit: Cortesía French Toast Agency Los actores y cantante sonríen de oreja a oreja en la presentación del Soy Rebelde Tour 2023 que reunirá a casi todos los. integrantes de la agrupación mexicana y que despega el 25 de agosto en El Paso, TX. 3 de 6 Ver Todo Anuncio J Balvin J Balvin Dior Semana de la moda de parís Credit: Pascal Le Segretain/Getty Images for Christian Dior El reguetonero colombiano continúa su paso por la Semana de la Moda de París y con este lookazo se dejó ver por el desfile de la marca Dior. 4 de 6 Ver Todo Lolita Cortés y Chantal Andere Lolita Cortés y Chantal Ander Te Amo, Eres Perfect@... Ahora Cambia Credit: Medios y Media/Getty Images Las actrices mexicanas lucen súper entusiasmadas en la presentación de la obra Te Amo, Eres Perfect@... Ahora Cambia en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México. 5 de 6 Ver Todo Juan OsorioJuan Osorio Aladdin , Eva Daniela y Regina Usuch Juan Osorio Aladdin , Eva Daniela and Regina Usuch El productor de telenovelas (izq.) posa al lado de las dos jóvenes actrices a su paso por la alfombra roja de la celebración especial por las 450 escenificaciones de la obra Aladin, en el teatro Telcel de la Ciudad de México. 6 de 6 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Gerard Piqué reaparece en muy buena compañía ¡con la modelo Irina Shayk!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.