Toda la verdad detrás del coche Twingo que manejó Gerard Piqué La empresa de automóviles cuenta qué pasó y cómo se dio para que el futbolista terminara conduciendo este coche por primera vez. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La aparición sorpresa de Gerard Piqué con un coche Twingo en su lugar de trabajo en la Kings League fue un acto programado y premeditado. El ex de Shakira y su entorno vieron en esta frase de la canción una oportunidad perfecta para responder no solo con ironía, sino con hechos. Quienes conocen a Gerard saben que a él le gustan los vehículos de alta gama, tal y como ha mostrado en los últimos años con sus adquisiciones. Finalmente, ha sido la marca Renault quien, según el periódico español EL MUNDO, confirmaba a la revista Lecturas la historia detrás de Piqué y el famoso Twingo. Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: (Photo by Silvestre Szpylma/Quality Sport Images/Getty Images) La empresa automovilística ha confirmado que "el representante de Piqué nos llamó para pedirnos una cesión y dijimos que sí. Para nosotros es publicidad gratis", expresaron desde sus oficinas centrales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Una petición que llega solo y exclusivamente para responder a la famosa frase del tema de Shakira y Bizarrap que dice: "Cambiaste un Ferrari por un Twingo. Cambiaste un Rolex por un Casio". Desde entonces, no se le ha vuelto a ver subido a este coche, al menos ante los medios. Un gesto que demuestra que todo fue un episodio orquestado pícaramente por el ex de la cantante y su entorno. De hecho, fue una decisión muy rápida. Desde la redacción del diario El Español, aseguran que el entorno de Piqué actuó con mucha rapidez para responder a Shakira. Prueba de ello es que el video de la artista se estrenó el 11 de enero y el Renault Twingo fue matriculado el 13 de enero, lo que demuestra que el coche acababa de ser puesto en circulación. ¿A dónde habrá ido a parar el coche más famoso de los últimos tiempos? La marca ha preferido mantenerse al margen y neutral en esta historia, eso sí, la publicidad gratuita le ha salido rentable.

