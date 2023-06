¡Se revela la fecha de boda! Familia de Gerard Piqué hace preparativos para el gran enlace Fuentes en España dieron a conocer la fecha en la que tendrá lugar la boda de Marc Piqué y su novia Maria Valls. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué Credit: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images Vaya año movido que está teniendo la familia de Gerard Piqué. Por un lado, sus padres han vivido las consecuencias de la desastrosa ruptura del exjugador con la cantante colombiana Shakira. Y por otro su núcleo familiar se ha vuelto a ilusionar porque el exjugador de fútbol habría encontrado al nuevo amor de su vida en brazos de la joven Clara Chía Martí, de 24 años. Pero "El Presi" de la Kings League no es el único enamorado en la familia. Su hermano, Marc Piqué, también ha encontrado el amor, en su caso en brazos de la joven Maria Valls con quien según fuentes en España contraerá nupcias el próximo 23 de junio. La familia alista ya los preparativos del gran enlace que según el portal Vanitatis, en España, se realizará en una suntuosa masía, es decir, una casona en la campiña catalana que es propiedad de los padres de la joven. Dicha casa se ubica en Llavaneres y según la publicación cuenta con amplios jardines y suficiente espacio para acoger a ambas familias y a sus invitados. Se espera que la boda de Marc Piqué y Maria Valls sea la primera cita oficial de Clara Chía Martí y Gerard Piqué: Pique y Clara Chia Gerard Pique y Clara Chia en Instagram. | Credit: Gerard Pique Instagram. Predicciones El Niño Prodigio para Gerard Piqué y Clara Chía Ahora todas las miradas están puestas en este enlace y en lo que sucederá con Milan y Sasha Piqué, los hijos del exjugador del Club Barça. Según múltiples fuentes los niños se encuentran actualmente al lado de su padre y permanecerán con él hasta el 19 de junio, según lo pactado entre Piqué y la artista. Pero el runrún es que Shakira no ha permitido que los niños se queden con su papá hasta el 23 para acudir a la boda de su tío. "Ella no lo ha facilitado", aseguró la periodista Lorena Vázquez en el programa español Y ahora, Sonsoles. ¿Qué pasará?

