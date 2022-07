Gerard Piqué habría dejado a su novia, ¿para acercarse de nuevo a Shakira? Según publican medios españoles, el futbolista habría dejado a su actual pareja con intención de acercarse de nuevo a la cantante y madre de sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En estos últimos días la prensa española ha compartido que Gerard Piqué habría dejado a la joven rubia con quien se le relacionaba para intentar mejorar su relación con Shakira por el bien de sus dos hijos, Milan y Sasha. El paparazzi Jordi Martín indicó para el programa Socialité, de la cadena de televisión española Tele5, que el deportista terminó definitivamente con la chica con la que fue relacionado hace algunas semanas atrás, a pesar de que ya la había presentado a sus hijos. Gerard Piqué y Shakira Gerard Piqué y Shakira | Credit: Mezcalent



Martín expresó que el futbolista está 'soltero y tiene muchas amigas', por lo que todo parece indicar que el jugador de F.C. Barcelona estaría nuevamente con una ocupada vida social. "Gerad Piqué ha roto con la camarera con la que se le ha relacionado desde hace dos meses. Me dicen que Gerard asegura a una persona de su entorno muy cercano que es un hombre soltero, que tiene muchas amigas. Pero lo que sí les puedo asegurar es que quiere tener una buenísima relación con la madre de sus hijos", dijo el paparazzi a el programa citado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN



Tanto Shakira como Piqué están luchando por tener la custodia de sus hijos por la vía legal, por tanto, el jugador no querría poner en riesgo poder pasar tiempo con sus hijos. "Hay un acercamiento y están acercando posturas los abogados Gerard y los abogados de Shakira. La semana que viene hay una reunión definitiva en donde se va a determinar el futuro de la familia", finalizó. Mientras que al catalán estaría molesto por ser el señalado como causante de la ruptura, la colombiana se encuentra refugiada en su familia. Sus hijos y sus padres están siendo un gran apoyo en estos duros momentos. Especialmente está dedicando toda su atención a su padre, a quien recientemente le dedicó un bonito mensaje en sus redes sociales asegurando que es su mayor ejemplo de vida, y aseguró que pronto se recuperaría de los problemas de salud que está atravesando. "Nos enseñaste a levantarnos después de cada caída y esta vez sabemos que lo volverás a hacer. Te amamos", expresó junto a estas cariñosas imágenes de sus pequeños junto a tu progenitor. Fue a inicios de junio cuando Shakira y Piqué decidieron poner punto final a los rumores sobre su relación, confirmando que estaban definitivamente separados. Esperemos que todo acabe lo mejor posible por el bien de sus hijos.

