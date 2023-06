Gerard Piqué enfada a sus compañeros al hablar de la primera cita: "Me cago en los estereotipos" El ex de Shakira se atreve a hablar de su primera cita justo cuando la artista reconoce que descubrió su infidelidad por la prensa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué Gerard Piqué habla de la primera cita | Credit: (Photo by Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images) Gerard Piqué sigue haciendo titulares, y no precisamente por su trabajo y logros desempeñados. Su nueva intervención en su travieso programa de la Kings League vuelve a ser noticia. Y sí, probablemente no tiene tanta importancia para ello, pero decir lo que ha dicho justo cuando Shakira acaba de confirmar el dolor de enterarse de su traición por la prensa, no se ha visto con buenos ojos. Tampoco por sus compañeros quienes, al escuchar lo que salió de la boca de su colega en el estudio, se levantaron y le dejaron solo. ¿Qué se atrevió a decir para que salieran espantados del lugar, aunque todo en plan parodia? Piqué habló de la primera cita y lo que un hombre debe hacer. "Hablas de fútbol o me voy, en serio", le replicó su socio, Ibai Llanos. En su intervención, el novio de Clara Chía expresó cuáles son las mejores tácticas para el primer encuentro con la persona que te gusta. "Primera cita, obviamente, primero se sienta la señorita en cuestión. Segundo, siempre la mujer mirando al restaurante y el hombre mirando a la pared. Esto es de ser gentleman", expresó tan convencido. El discurso del exfutbolista representa, para algunos de sus compañeros, una situación muy desfasada que nada tiene que ver con el presente. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "No, esos son estereotipos, es que no me gusta. Yo me voy", dijo otro de los colaboradores, obviamente en tono sarcástico. "¿Cómo que la pared? Igualdad, Gerard, igualdad?", añadió Ibai. Piqué e Ibai Ibai Llanos sale del plató al escuchar a Piqué | Credit: (Photo Manuel Queimadelos by Quality Sport Images/Getty Images) Ante la estampida de todos, quizá preparada, Piqué siguió empecinado en su teoría. "Me cago en los estereotipos, hay que ser elegante", añadió terminando su intervención con sus carcajadas y las de sus acompañantes. Y es que, a pesar de que todo es ironía y no se sabe muy bien cuándo hablan en serio y cuándo en broma, el hecho de decir algo así, una vez más, no le dejó en el mejor de los lugares recibiendo comentarios de todo menos bonitos. Como suele pasar desde que se separó de la cantante.

