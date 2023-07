¡Gerard Piqué grita a los cuatro vientos lo enamorado que está de Clara Chía! Por si a alguien le quedaran dudas o pensaba que quiere volver con Shakira, esto fue lo que dijo el exfutbolista en su programa. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Ya no se esconde. Aunque al principio costaba mucho verle y escucharle hablar sobre su novia Clara Chía, esa etapa ha terminado para Gerard Piqué, quien ahora grita su amor a todo pulmón por si a alguien le quedan dudas. Se ha ido soltando y cada vez tiene menos reparo en hablar públicamente de sus asuntos varios. Hasta a bromear con el tema de su relación con Shakira se atreve, cosa que antes era casi impensable. Ocurría esta semana en su famoso programa de la King's League donde siempre le hacen de rabiar sus compañeros. Todo por el show, claro está. Era Ibai Llanos quien decidió picarle un poco y ponerle al límite en lo que al tema del amor se refiere. "Tú el amor no lo conoces todavía, lo tienes que encontrar", le expresó en plan medio risa, medio en serio y en pleno directo. Unas palabras a las que Gerard reaccionó de inmediato y tajante. Gerard Piqué Clara Chia Credit: Lagencia Press/The Grosby Group "¡Pero qué dices tío, qué estás diciendo, de verdad, siempre atacándome tío!", empezó diciendo emulando un supuesto enfado con su colega que, en realidad, no es otra escenita más para dar que hablar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Y ahí, entre en risas, piques e indirectas, a Piqué le salió la vena de enamorado y sentenció con una frase que ya nadie pudo rebatir. "Yo he encontrado el amor ya", recalcó. Lo tiene claro, Clara es su amor, le crean o no. La cuenta de fans de la pareja publicaba este video con el que celebraban su relación, a pesar de tener a uno cuantos detractores en contra. Concretamente, los fans de Shakira.

