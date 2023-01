Piqué se aleja de la tormenta pasándola en grande en París con Irina Shayk El ex de Shakira fue visto muy cómodo y sonriendo con la modelo rusa de 37 años, con la que se vio en un partido de la NBA que se celebró en París. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué , que sigue en boca de todos desde la canción viral de su ex Shakira con Bizarrap, quiso tomarse un descanso con un rápido viaje a París, en el que se le vio en buena compañía. El exfutbolista asistió este jueves en la capital francesa a un partido de la NBA entre los Detroit Pistons y los Chicago Bulls de la NBA, en el que compartió con la modelo Irina Shayk . En una fotografía se ve al español luciendo cómodo y sonriendo junto a la guapísima modelo rusa de 37 años durante el juego disputado en el Accor Arena Bercy parisino. La exestrella de fútbol del Barcelona de 35 años llevó un look deportivo y casual, con una sudadera con capucha Nike color crema y pantalones negros. Mientras tanto, Shayk, se veía elegante con un suéter negro de cuello alto, pantalones negros acampanados de terciopelo y grandes aretes plateados. Gerard Pique e Irina Shayk en Paría Credit: Best Image/The Grosby Grou El también empresario, quien se separó de su pareja en junio después de 11 años juntos, se veía de buen humor mientras abrazaba a la supermodelo, quien en 2010 comenzó una relación amorosa con Cristiano Ronaldo, que terminó cinco años después. A Piqué también se le vio en un restaurante parisino pasando un buen rato acompañado de unos amigos y fumándose un buen habano. En el evento deportivo en París también se vio a otras celebridades como Pharrell, Magic Johnson, Naomi Campbell, además de los pilotos de Fórmula 1 Pierre Gasly, Esteban Ocon y Charles Leclerc. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A horas del encuentro, la influencer usó sus redes sociales para presumir su figura y compartió una foto topless en blanco y negro frente al espejo: "París… El tabú más dulce…", escribió en una de sus publicaciones en Instagram, donde tiene más de 20 millones de seguidores. Irina Shayk Credit: Instagram / Irina Shayk Cabe recordar que Shayk también tuvo una relación con Bradley Cooper durante cuatro años hasta que se separó en junio de 2019 luego de que tuvieran una hija, Lea De Seine, de 5 años.

