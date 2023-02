Sale a la luz la fortuna que ostenta Gerard Piqué tras retirarse Sus 18 años como futbolista han dado para mucho en el campo y en lo económico. Fuera de él, también ha creado su propio imperio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado mes de noviembre, con lágrimas en los ojos, Gerard Piqué dijo adiós a su equipo de fútbol, el Barcelona, y a una carrera de casi dos décadas en el campo. El deportista dejó atrás una etapa gloriosa para dar paso a una muy diferente en cuanto a lo profesional. ¿A qué se dedica exactamente el ex de Shakira y qué fortuna acumula? Esa es la pregunta a la que ha dado respuesta la plataforma Celebrity Net Worth, la cual ha detallado cuál es la actual situación económica de Piqué. Gérard Piqué Credit: Gérard Piqué Instagram Según el sitio, la cantidad del exjugador del Barsa asciende a los 80 millones de euros. Una cifra que también incluye los emprendimientos que ha sabido hacer más allá del campo de fútbol. Por ejemplo, la empresa Kosmos Holding, de la que es copropietario junto con Hiroshi Mikitani. El también empresario y su socio la arrancaron en 2017. Y, por medio de esta compañía, el que fuera defensa adquirió los derechos de la Ligue 1, la primera división de fútbol francés para así vender la retransmisión de los encuentros al grupo Mediaset España e Ibai Llanos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Este último es uno de los streamers más reconocidos de España. Con él también se ha unido y juntos manejan la famosa Kings League, un campeonato de fútbol amateur creado en el 2022 en asociación con otros futbolistas de renombre y famosos rostros en las redes como Ibai. Piqué también posee el equipo FC Andorra, club que logró sacar adelante tras adquirirlo no en las mejores condiciones; y la compañía familiar Kypers dedicada a las gafas. Como era de suponer, él es la imagen principal de la empresa, que opera con éxito en España y empieza a tener presencia en Estados Unidos. Entre las pertenencias de alto nivel de Piqué están, según la página web experta en este contenido, sus dos casas, una en el centro de Barcelona que supera los 4 millones de euros, y otra en la montaña con valor de 3 millones. A eso hay que sumarle, tal y como informa, 7 coches de alta gama: Aston Martin DB9 GT, Maserati GranCabrio, Mercedes AMG S63, Porsche Panamera, BMW Serie 6, Audi Q7 y Mercedes SLK. A pesar de haber perdido su contrato millonario con el torneo de tenis de la Copa Davis, de cuya organización se encargaba la empresa Kosmos, el novio de Clara Chía no está con las manos vacías y su carrera sigue dando pasos de gigante con nuevos y jugosos proyectos. Queda claro que las mujeres facturan, pero él también.

