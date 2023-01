Fans de Gerard Piqué crean una canción contra Shakira: "Una gata más picada" Los seguidores del deportista han emulado el video de la artista para crear un tema musical donde arremeten contra la cantante. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La imaginación es libre. Así lo han demostrado unos fans de Gerard Piqué quienes han sorprendido con una canción contra Shakira. Estos seguidores del futbolista, más conocidos como los raperos Sansixto ft Dife MMP & Willy D, han emulado el famoso video de la sesión #53 de la artista y la han criticado duramente en su letra. El video y su contenido se destaca tan solo por los ataques contra la artista colombiana, a quien no dejan en muy buen lugar. Shakira y fans de Piqué Fans de Gerard Piqué arremeten contra Shakira en una canción | Credit: Video de Youtube Shakira: (Photo by Adria Puig/Anadolu Agency via Getty Images) Entre las muchas perlitas que han soltado está el famoso pleito de Shakira con la Hacienda española por los supuestos millones que debe. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si paga a Hacienda, se queda sin nada. Ven, declara. Solamente tú, una gata más picada", le una de las partes de la canción. "Tengo diez Rolex, puedo tirar uno. Un poco de chía para tu desayuno... no es un remplazo, es una mejora. Veo en mi Casio que llega tu hora. Se nota la envidia, te devora", sigue la letra. Aunque lo han intentado, lo cierto es que el video apenas va por las 200 mil visualizaciones en Youtube y ha pasado bastante desapercibido.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Fans de Gerard Piqué crean una canción contra Shakira: "Una gata más picada"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.