Gerard Piqué también factura con su último evento y ¡sin mencionar a Shakira! El exfutbolista arrasa como empresario. El primer campeonato final de Kings League batió récord de audiencia y generó millones de dólares en una sola noche. Gerard Piqué Credit: (Photo by Xavi Torrent/Getty Images) Ahora en su trabajo a tiempo completo como empresario, tras anunciar su retiro del fútbol a finales del año pasado, Gerad Piqué está facturando millones gracias a la Kings League, el campeonato de fútbol que puso en marcha junto con su socio Ibai Llanos. Más de 92,000 personas se dieron cita en el Camp Nou del FC Barcelona para presenciar el partido final de la Kings League entre los equipos Los aniquiladores y El barrio, en los que este último salió ganador. El partido, que estuvo acompañado de actuaciones musicales y otros espectáculos, generó más de $3,000,000, no solo por la venta de las taquillas, que oscilaban entre los $10 y $60, sino también por las reproducciones en línea, la venta de sudaderas, bufandas, gorros, alimentos y bebidas. "He soñado que ayer El Barrio ganaba la liga en una Final Four espectacular con más de 90.000 personas en el Spotify Camp Nou y más de 2 millones de espectadores en stream, qué locura de sueño, ¿no?", comentó la cuenta de la Kings League en Twitter. Piqué, quien se hizo viral esta semana por el video que circula en las redes sociales en los que sus hijos Milan y Sasha lucian aburridos en el evento, no tuvo que nombrar a su ex Shakira para forrarse de dinero, pero sí tuvo que escuchar parte de la canción de su cuando los músicos invitados al evento, Gazir y Chuty, utilizaron algunas de las frases durante su batalla de rap en directo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe resaltar que el tema "Sesión 53" de la colombiana en colaboración con Bizarrap se apoderó del top #1 de las plataformas de streaming musicales de inmediato después de su lanzamiento. Cada plataforma de streaming de música paga por reproducción. Según ELLE, Apple paga $0,01000 por reproducción; Amazon, $0,00402; y Spotify, entre $0,003 a $0,005. Solo en esta última se produjeron 14.4 millones de reproducciones en las primeras 24 horas.

