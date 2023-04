Gerard Piqué explota contra Shakira: "¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?" El deportista estalló y no dejó títere con cabeza. Estas han sido sus declaraciones. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A horas de que Shakira partiera rumbo a Miami, su nuevo hogar, Gerard Piqué ha concedido una entrevista demoledora. Este fin de semana, el deportista conversaba con Gerard Romero en su programa Jijantes. Allí se habló de todo y sin censura. Tal es así, que el exjugador del Barcelona dijo todo tipo de palabrotas y con un tono que muestra su hartura por lo vivido. Gerard arremetió contra los ataques procedentes tanto de las canciones y mensajes de su expareja como de los fans de todo el mundo que le tienen frito. Gerard Piqué Gerard Piqué explota ante lo sucedido | Credit: (Photo Manuel Queimadelos by Quality Sport Images/Getty Images) "Mi expareja es latinoamericana, tú no sabes lo que he llegado a recibir por redes de gente que es fan de ella, pero barbaridades miles", empezó en un tono hasta ahora cordial. La temperatura fue subiendo y a todos les mandó un mensaje. "No me importa nada, de verdad, es cero, porque no los conozco de nada es gente que no tienen vida, qué importancia le tienes que dar, no los vas a conocer nunca, son como robots... Si das importancia a esto, estás muerto. No te tienes que preocupar por lo que la gente opine... ¡Qué les den por el cu...", dijo en una de sus respuestas. Quien tampoco se quedó sin su repaso, fue Shakira. Piqué recurrió a la palabra beef para referirse a las indirectas y pullitas que ha recibido vía musical. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Y luego la otra, que no quiero entrar porque también es un tema personal, el tema de tirar beef, que está muy bien, que es la moda, es el zasca, pero luego no pensamos en las consecuencias que puede tener a nivel mental a la gente a la que le tiras el beef, y queda muy bien a título personal, ohh, la puta ama, no sé qué, pero no pensamos en la otra persona, ¿qué tiene que pasar, que alguien se suicide?", prosiguió notablemente molesto. Unas declaraciones que le han vuelto a poner en el punto de mira y convertido, de nuevo, en objeto de críticas pues, en el juego de los zascas, él no se quedó atrás al usar relojes Casio y pasearse con un Twingo. Gerard ha tardado en hablar, pero ya lo está haciendo. Y aunque no es a modo de canción, las perlitas que ha soltado podrían valer para otra canción.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gerard Piqué explota contra Shakira: "¿Qué tiene que pasar, que alguien se suicide?"

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.