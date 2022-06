Exnovia de Gerard Piqué lanza un comunicado e informa de la pesadilla que ha vivido La separación de Shakira y Gerard Piqué ha repercutido no solo en su vida sino también, indirectamente, en la de terceros. Este ha sido el testimonio de Núria Tomás. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Serena pero seria, Núria Tomás, mujer emprendedora y creadora de contenido, ha publicado un video comunicado en el que ha descrito la pesadilla que ha vivido en las últimas semanas. Un momento que llega justo cuando estaba en la recta final de su segundo embarazo. Afortunadamente, la que fuera pareja de Gerard Piqué está mejor y con su bebé en casa. Pero también con un nivel de estrés enorme por una difícil situación que le ha tocado enfrentar a ella y la familia que ha creado. Todo comenzaba con la ruptura del futbolista con Shakira, hace poco menos de un mes. La noticia dio la vuelta al mundo y esto empezó a afectar a personas que en su día tuvieron relación alguna con el deportista y también la colombiana. Núria es una de ellas. Los ojos y los medios empezaron a interesarse especialmente en ella, sobre todo porque también coincidía con la serie documental sobre su vida que acababa de estrenar. Y si bien en ella Piqué solo ocupa una mínima parte, el hecho de estar ya despertó gran curiosidad. Con el fin de que la gente no se equivoque ni piense lo que no es, Núria quiso aclarar varias cosas. La primera fue confesar el "acoso y derribo a mi teléfono" del que ha sido víctima. "Necesito deciros a través de mis redes lo que pienso", arranca este video de poco más de 4 minutos. "A los 16 mil seguidores que habéis llegado en las últimas semanas, deciros que si habéis llegado a esta cuenta porque os han vendido que he hecho una serie en la que hablo de una relación que tuve hace 12 años, que no vais a encontrar eso, os vais a decepcionar", explica. La feliz mamá de dos aclaró que tan solo habla dos minutos de lo que fue esa relación en el primer capítulo de su serie, nada más. Lo hace, tal y como dice, dentro de un contexto en el que también habla de otras exparejas suyas. Así que asegura que de morbo nada y de interés por este tema, mucho menos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Si buscáis cotilleo o cualquier cosa, no lo hay", prosiguió. Su proyecto no es otra cosa que un espacio de contenido para madres y mujeres trabajadoras como ella con las que compartir información útil. "Sí, ha coincidido con la noticia de mi expareja que ni yo sabía que estaba pasando... este era uno de los proyectos que tenía que dejar cerrados". Núria anunció que este video iba a durar solo una semana en sus redes y que después lo borrará. La empresaria acabó con una frase de su padre que le ha ayudado mucho siempre, especialmente en estos momentos. "No se puede evitar lo que digan en la vida, lo que sí se puede evitar es que sea verdad".

