¡Exnovia de Gerard Piqué hace un anuncio explosivo! Núria Tomás, la pareja del futbolista antes de Shakira, impacta con esta noticia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Núria Tomás, la que fuera novia de Gerard Piqué antes que Shakira, ha incendiado las redes con su más reciente anuncio. La feliz mamá de dos daba a conocer una noticia muy importante a nivel personal que coincide con el torbellino por el que atraviesa la vida de su ex. Una información que ha desatado la alegría y la emoción, no solo de ella y su familia, sino también de muchos de sus seguidores, en muchos casos, también detractores del que fuera futbolista del Barcelona. Pero, ¿de qué se trata ese acontecimiento tan significativo? Así lo contó. Gerard Pique y Nuria Tomas Gerard Pique y Núria Tomas | Credit: Pedro Salado/Quality Sport Images/Getty Images; Oscar Gonzalez/NurPhoto via Getty Images "Después de 3 años y 2 hijos, empezamos nuestro noviazgo. Nos casamos el 3 de junio de 2023, amándonos como nunca. Gracias vida", informó. Unas palabras cargadas de felicidad y dicha que acompañan algunas fotos entrañables de la pedida y de lo que se viene junto a su amado, Agus Puig. Desde que Gerard y Shakira se separaran, los ojos también han estado puestos en Núria, exitosa creadora de contenido y, sobre todo, feliz mamá. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Siempre dejó claro sentirse ajena a lo sucedido y no querer implicarse en nada más allá de su trabajo, incluido un documental sobre su vida y experiencias, y, por su puesto, su familia. Enamorada y entregada al hogar que han creado, lo demás queda donde está, en un pasado del que ha aprendido y sacado lo mejor para hoy tener la familia, el amor y la felicidad que la embarga.

