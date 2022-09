Gerard Piqué, ex de Shakira, ¡así luce con su nuevo amor! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gerard Pique, Clara Chia Marti Credit: 13/Lagencia Press El futbolista profesional ha roto su silencio para mandar una advertencia sobre su relación con la cantante. Además: Camilo en Good Morning America y Sofia Vergara muestra su lado salvaje, ¡míralos! Empezar galería Gerard Piqué y Clara Chía Marti Gerard Pique, Clara Chia Marti Credit: 13/Lagencia Press El futbolista y ex de Shakira rompió el silencio para hablar de la situación por la que atraviesa y mandar una advertencia respecto a su privacidad. Así lo vimos en la boda de un amigo en Barcelona, acompañado por su nuevo amor. 1 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Sofía Vergara Sofia Vergara Credit: The Image Direct/The Grosby Group La actriz y empresaria colombiana muestra su lado salvaje al aparecer con este vestido de estampado felino por Pasadena, CA, ¡miaaaaauuu! 2 de 9 Ver Todo Camilo Camilo Good Morning America Credit: Instar Images/The Grosby Group El marido de Evaluna Montaner apareció por las calles de Nueva York luciendo sonrisa de oreja a oreja al entrar a los estudios del programa Good Morning America (ABC). 3 de 9 Ver Todo Anuncio Renata Notni y Diego Boneta Renata Notni , Diego Boneta Starlite Festival España Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La parejita sigue viviendo su amor al máximo mientras visita por España y así los vimos en el Marbella Starlite Festival, donde también estuvieron otras celebridades como la modelo argentina Valeria Mazza (no fotografiada). 4 de 9 Ver Todo Ángela, Leonardo y Pepe Aguilar Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y Leonardo Aguilar Credit: Backgrid/The Grosby Group El cantante de música regional mexicana (der.) apareció feliz y contento con sus dos hijos a las puertas del famoso restaurante Mr. Chow, en Beverly Hills. 5 de 9 Ver Todo Matías Groener y Susana Zabaleta Susana Zabaleta con su hijo Matias Groener en Despierta America Credit: Mezcalent Madre e hijo se pasaron por los estudios de Despierta America (Univision) en Miami para hablar sobre su participación estelar en el nuevo thriller de suspenso Marea alta, que debuta el 9 de septiembre por la plataforma de streaming VIX. 6 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Raúl González y Joss Favela Raul Gonzalez como la "Mecha" con Joss Favela Credit: Getty Images Caracterizado como la entrañable "Mecha" el coanfitrión de Despierta America hizo de las suyas uniéndose al canto de Joss Favela (der.) quien estuvo de invitado musical en el programa matutino. 7 de 9 Ver Todo Martín Altomaro y Ana Claudia Talancón Martín Altomaro y Ana Claudia Talancon Credit: Getty Images Las estrellas sonríen a su paso por la alfombra rosada del estreno mundial de la cinta Soy tu fan, llevado a cabo en Ciudad de México. 8 de 9 Ver Todo Regresa Gonzáles Iñárritu Alejandro González Iñárritu premiere "Bardo" 79 Festival de Cine de Venecia Credit: Getty Images Griselda Siciliani (izq.), Íker Sánchez Solano, el director mexicano Alejandro González Iñárritu, Daniel Giménez Cacho y Ximena Lamadrid felices durante la premiere de la cinta Bardo en el 79vo Festival de Cine de Venecia. 9 de 9 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

