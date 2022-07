Graban a Gerard Piqué escuchando a solas una canción de Shakira Cuando Piqué iba saliendo de su entrenamiento del Barça, fue captado en su carro oyendo el tema "Inevitable" de Shakira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Shakira y Pique por que no se casaron Credit: Getty Images ¿Gerard Piqué extraña a Shakira? Luego de más de un mes de que los famosos hicieran pública su separación, han comenzado a desatarse los rumores de que el futbolista querría volver con la madre de sus hijos, ¡y ahora lo grabaron oyendo una canción de su ex a solas! Cuando Piqué iba saliendo de su entrenamiento con el FC Barcelona, fue captado por fans en su carro oyendo el tema "Inevitable", que Shakira lanzó hace casi 11 años y cuya letra dice: "No vas a volver, te conozco bien (ya buscaré qué hacer conmigo)". @@carmonaa.23 ¿Será que la canción le estará recordando su propia historia? No tenemos la certeza, pero sí es evidente que Piqué no la está pasando nada bien con la separación. Una de las personas que grabó el video -el cual se viralizó en TikTok- le grita: "¡Vaya temazo!". Pero el futbolista no le hace caso. A inicio de junio la pareja comunicó que estaban en medio de la separación, y pidieron respeto en un momento como este. "Lamentamos confirmar que nos estamos separando", comunicaron. "Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad". Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Gerard Piqué/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Luego se supo por medio del presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, que Piqué estaba "sufriendo mucho" en medio de su separación. "Piqué está sufriendo. Tanto como imaginamos, tenemos en nuestra imaginación jugadores con fama, dinero, y todo lo que nos gusta, pero ellos son personas y Piqué es un gran ser humano", reveló. Aunque también se ha conocido que la cantante tampoco se encuentra bien con los sucesos, se le ha visto muy enfocada en su carrera y pasando tiempo con sus hijos, Sasha y Milan.

