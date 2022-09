Gerard Piqué envuelto en un nuevo escándalo en su país Además de todo lo ocurrido con Shakira, el futbolista acapara las portadas de los periódicos en España por un nuevo hecho que deja una mancha en su carrera. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En medio de su luna de miel con su pareja Clara Chía, Gerard Piqué ha vuelto a ser noticia por otro escándalo, en este caso a nivel profesional. Las portadas de los periódicos españoles amanecían esta semana con una noticia que no deja en buen lugar al deportista. Concretamente el diario El Mundo publicó en sus páginas un informe interno perteneciente al Club de Fútbol del Barcelona donde se le acusa de "faltar al respeto" y "crear un conflicto de intereses" con el equipo. Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: (Photo by Josep LAGO / AFP) (Photo by JOSEP LAGO/AFP via Getty Images) El informe revela que el Barcelona descubrió que Kosmos, la empresa de Piqué, fue la encargada del documental sobre Antoine Griezmann, jugador del Barsa que fue cedido al Atlético de Madrid. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "El vídeo supone un gravísimo perjuicio para el club al manifestar la existencia de negociaciones con un jugador con contrato en vigor con un tercer club. Es un menoscabo de la imagen del FC Barcelona al anteponer sus intereses a los del club", lee el escrito hecho público por el diario El Mundo y que no deja bien al ex de Shakira. Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: (Photo by Xavier Bonilla/NurPhoto via Getty Images) Esta tensión estuvo a punto de costarle una multa a Piqué de "un 25% del salario de un mes, que podría ascender a más de 300.000 euros". Al final no ocurrió, parece ser y según el periódico, por temor a que el jugador se marchase del equipo. La noticia corre como la pólvora en territorio español mientras el futbolista sigue disfrutando de las mieles del amor con Clara, con quien acaba de pasar unos románticos días en París.

