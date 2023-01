Gerard Piqué reacciona el anuncio de la nueva canción de Shakira Luego de que este lunes se anunciara el estreno de su tema "BZRP Music Session #53" con el deejay argentino Bizarrap, su ex ha lanzado tremendo zarpazo en la red. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Los fanáticos de la cantante Shakira fueron sorprendidos este martes con la noticia del nuevo tema en que participa la cantante titulado "BZRP Music Session #53" y es interpretado a dúo con el argentino Bizarrap. El anuncio causó mucho más revuelo de lo acostumbrado debido al surgimiento de una foto mostrando un supuesto mensaje de la cantante que iba colgado a una avioneta cruzando los cielos de Mar del Plata, en Argentina —para posteriormente replicarse en Miami, FL.—, y que decía: "'Una loba como yo, no está pa'tipos como tú'. 11.01.23". La foto de dicho mensaje se hizo viral en la red de inmediato. Sin demora, Gerard Piqué, ex de Shakira, ha reaccionado a las noticias con un mensaje que sin palabras decía mucho, y que mostraba a un payaso, caramelos, un caballito de carrousel y una carpa de circo. El tuit ha causado impacto ya ha sido interpretado como un nuevo zarpazo del exfutbolista hacia la madre de sus hijos. El mensaje que sobrevoló Mar del Plata anunciando la canción de Shakira con Bizarrap: Mensaje publicado en la cuenta oficial de Gerard Piqué este martes: Gerard Pique tuit Credit: Twitter Gerard Piqué Bizarrap anunció el lanzamiento del tema este martes. El mensaje ha acumulado más de 5 millones de "likes" en menos de 24 horas: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Según múltiples fuentes las letras del tema se filtraron en la red de manera accidental. Parte de la letra dice: "A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te sal-pique". Lógicamente este tema ha sido comparado con el fuerte mensaje que Shakira el mandó a su ex cuando lanzó el tema "Monotonía" en octubre pasado y que interpretaba al lado de Ozuna y que era una oda al desamor. ¡Auch!

