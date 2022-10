Gérard Piqué en nueva polémica, encuentran 250 tumbas en terreno de su propiedad Un curioso hallazgo pone de nuevo a Gérard Piqué en el ojo del huracán. Aquí los detalles. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parece que las controversias alrededor de Gérard Piqué se han convertido en una constante desde el anuncio de su separación de Shakira. Primero fue el rumor de su infidelidad, luego la presentación de su nueva pareja sentimental Clara Chía, luego lo referente a la custodia de sus hijos y ahora un asunto de orden arqueológico. Sucede que el futbolista, quien tiene una cuantiosa fortuna, está invirtiendo en un proyecto para construir un lujoso hotel en la ciudad de Málaga, en su natal España, donde posee un gran terreno, según han reportado diversos medios de comunicación. De hecho, mencionan que en 2015, el deportista compró dicha propiedad por un costo aproximado de 20 millones de dólares. La idea era emplear una cantidad similar para crear dicho establecimiento aprovechando que se ubica en una de las zonas con mayor demanda por los turistas en la Costa del Sol. Sin embargo, se dio a conocer que se han encontrado 250 tumbas en el lugar que datan de varios siglos atrás; lo cual, complica la posibilidad de edificar. "Hemos excavado unas 250 tumbas, de las cuales la inmensa mayoría están vacías", explicó Alberto Cumpián al medio español Hoy por Hoy Málaga. "Posiblemente, las tumbas nunca llegaron a usarse, y no tienen valor suficiente para que se preserven", mencionó en la cadena española SER. "[Este hallazgo muestra el 5% de una] gran necrópolis musulmana de Málaga, una de las más grandes de la península". Gérard Piqué Credit: Gérard Piqué Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Como los restos datan del siglo X al XV tendrán que realizarse los estudios pertinentes. De hecho, Cumpián confía que en enero de 2023 se pueda continuar con el proyecto; así que al parecer no es un asunto perdido. "Se podrá construir sin problemas", concluyó. De momento, Gérard Piqué no se ha pronunciado al respecto.

