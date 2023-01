Gerard Piqué protagoniza un nuevo escándalo en España: "¿Delante de su hijo?" Las palabras del futbolista en una entrevista a la que fue con su hijo mayor, han generado una gran polémica. Shakira también ha reaccionado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Gerard Piqué empieza el 2023 con una nueva polémica pública. Su participación en un directo a través de Twitch junto a otros streamers para presentar un nuevo proyecto profesional, le ha valido un buen disgusto. El exjugador del Barcelona acudía a la presentación con su hijo mayor Milan. Lo que nadie se imaginaba es que se atrevería a soltar las palabras que lanzó frente al menor. El video ya se ha hecho viral y las críticas por su actitud, también. Shakira y Gerard piqué Shakira y Gerard piqué | Credit: Shakira: Mezcalent Gerard Piqué: (Photo by Ion Alcoba/Quality Sport Images/Getty Images) "Dj Mario, el violador de pantallas... jugando y ganando y celebrando goles que parece que se esté violando al compañero que tiene al lado", dijo en broma ante los presentes que participaban en esta charla. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque todo era una simple broma, los vocablos empleados escandalizaron a los usuarios de Twitter quienes rápidamente se lo reprocharon. Según varios diarios españoles, entre ellos 20 Minutos y La Vanguardia, Shakira está muy molesta por este episodio frente a su primogénito. El diario asegura que desde la oficina de comunicación de la cantante se ha emitido un comunicado que así lo confirma. "Fuentes del entorno de Shakira aseguran que la cantante en ningún caso dio su consentimiento previo ni fue consultada respecto a la participación de su hijo Milan en la retransmisión de un proyecto deportivo", reza dicho escrito oficial.

