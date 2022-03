Las redes enloquecen tras ver a Piqué desnudo en el vestuario del Barça El jugador del FC Barcelona Memphis Depay estaba grabando junto a su colega Dani Alves en el vestuario cuando sacaron al aire a Gerard Piqué como Dios lo trajo al mundo. ¡Todo sin darse cuenta! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Los fans de Gerard Piqué se van a deleitar con esta noticia! Sin proponérselo, el futbolista del Barça apareció en Instagram completamente desnudo. ¿Qué pensará de esto Shakira? El "incidente" tuvo lugar después de un entrenamiento, cuando el futbolista Memphis Depay se estaba grabando junto a su colega Dani Alves en el vestuario, y sacaron al aire a Piqué como Dios lo trajo al mundo. ¡Todo sin darse cuenta! Mientras los futbolistas hacían unos bailecitos delante de la cámara celebrando la victoria culé ante Osasuna, detrás estaba Piqué cambiándose de ropa, y fue captado completamente desnudo. Aunque Depay trató de borrar enseguida el video, ya los fans habían acaparado las imágenes. "No drama ma people… quien nunca viu un umbligo? jajajajaja!!", dijo Alves. Muchos fueron los comentarios que han dejado los seguidores a estas imágenes. "A Piqué no se le ve ni el ombligo porque lo tapa su propio brazo"; "tranquilo, que él está acostumbrado a andar así"; "pero si Piqué va desnudo siempre a todos lados"; "qué triste que el cuerpo desnudo de una persona sea noticia", le dijeron. ¡Lo mejor fue lo que la colombiana hizo después! Colgó esta foto triunfal del padre de sus hijos para celebrar la última victoria de su club y marcar un hito: el éxito de su amado Piqué en su partido número 600: Gerard PIque Shakira desnudo Credit: IG/Shakira No sabemos cuál será la reacción de Piqué, pero no es menos cierto lo que dicen los seguidores, y es que al futbolista se le ha visto mucho últimamente mostrándose en las redes sociales. Hace unos meses despertó las opiniones al compartir una foto en la que se le ve completamente afeitado y con el torso desnudo, lo que hizo reaccionar a muchos. Shakira y Gerard Piqué Shakira y Gerard Piqué | Credit: Gerard Piqué/Instagram SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Es una interrogante qué estará pensando Shakira de estas apariciones públicas, pero la cantante en estos momentos se encuentra enamorada y orgullosa de su pareja. "Estás hecho de un material que sólo Dios conoce y para mí eres el mejor ejemplo de lucha, perseverancia y sinceridad para nuestros hijos. Estos años contigo me he dado cuenta que viniste a este mundo a cambiar los paradigmas. ¡Te queda mucho por darnos!", le dejó saber cuando el jugador cumplió recientemente 600 partidos con el club catalán.

