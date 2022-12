Gerard Piqué cumple su gran ilusión al lado de Clara Chía, ¡míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gerard Piqué, Clara Chía Martí Credit: Zuma Press/The Grosby Group La pareja fue captada en Barcelona marcando un nuevo capítulo en la vida del deportista quien este 2022 dijo adiós a Shakira y al terreno del juego. Además: Lauren Sánchez sube la temperatura en Aspen, CO., y Kim Kardashian tiene un gesto con su ex, Kanye West. Empezar galería Clara Chía y Gerard Piqué Gerard Piqué, Clara Chía Martí Credit: Zuma Press/The Grosby Group La pareja fue captada en Barcelona marcando un nuevo capítulo en la vida del deportista —quien este 2022 dijo adiós a Shakira y al terreno del juego— al acudir a la presentación de Kings League, el proyecto de fútbol amateur que el futbolista ha creado al lado de otras estrellas del deporte. 1 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Lauren Sánchez lauren sanchez con jeff bezos Credit: Backgrid/The Grosby Group La empresaria mexicoamericana y pareja del fundador de Amazon, Jeff Bezos (der., detrás del guardia de seguridad— subió la temperatura en la helada Aspen, CO., donde la pareja pasa unos días de relajamiento. 2 de 8 Ver Todo Kim Kardashian Kim Kardashian Credit: Mega/The Grosby Group Luciendo unos zapatos diseñador por su ex. Kanye West, la estrella de HULU fue captada en pleno chat mientras llevaba a pasear a sus hijitos a Disney, en California. 3 de 8 Ver Todo Anuncio Cristian Castro Cristian Castro Credit: IG/Cristian Castro Otro que ha dejado a todos helados es el cantante e hijo de Verónica Castro a quien le han llovido las críticas tras publicar esta imagen en la red y ser acusado de abusar de los filtros, ¿qué opinan? 4 de 8 Ver Todo Gwyneth Paltrow Gwyneth Paltrow Credit: Backgrid UK/The Grosby Group La actriz y fundadora de de la marca de belleza GOOP! regaló un bikinazo desde Bridgetown, Barbados ¡wow! 5 de 8 Ver Todo Valeria Marín y Julián Gil Valeria Marín y Julian Gil Credit: IG/Julián Gil Y los que están disparando rumores de embarazo en la red son la conductora de deportes y su prometido, gracias a esta postal de fin de año para reportar cómo marchan sus vacaciones. ¿Qué opinan? ¿Tiene pancita Valeria o no? 6 de 8 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Paris Jackson Paris Jackson Credit: The Image Direct/The Grosby Group La hija del fallecido Rey del Pop Michael Jackson, mostró sus dotes para el snowboarding en Lake Tahoe, NV. 7 de 8 Ver Todo Heidi Klum, Tom Kaulitz y Bill Kaulitz Heidi Klum, Tom Kaulitz, Bill Kaulitz Credit: Backgrid/The Grosby Group Los que también andan por las nevadas cumbres de Aspen son la jueza de America's Got Talent (NBC) y su marido, el rockero Tom Kaulitz haciéndose acompañar de su hermano. 8 de 8 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

