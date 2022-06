Gérard Piqué fue cuestionado sobre su sentir tras ruptura con Shakira; así fue su reacción Mira cuál fue la reacción del futbolista Gérard Piqué tras su primer encuentro con la prensa luego de darse a conocer el término de su relación sentimental con Shakira. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir A través de un comunicado de prensa conjunto, la semana pasada, Shakira y Gérard Piqué anunciaron su separación tras doce años juntos y dos hijos en común, Milán y Sasha. Poco antes de darse a conocer esta situación, las especulaciones sobre una infidelidad por parte del futbolista estuvieron a la orden del día; incluso, han salido a la luz supuestos flirteos con algunas mujeres. Si bien las razones reales de la ruptura sentimental aún permanecen ocultas, las hipótesis que acusan como responsable al deportista no se han hecho esperar. Por ello, cuando el jugador fue visto públicamente conviviendo con algunos fanáticos, la prensa no pudo esperar para cuestionarlo sobre el término de su romance con la intérprete de "Hips Don't Lie". Así, surgió una pregunta determinante. "¿Piqué, estás feliz?", pregunto un reportero. Ante el silencio del defensa del F.C. Barcelona, repitieron la pregunta. "¿Estás feliz, Gérard?", se menciona. Su reacción fue continuar muy concentrado atendiendo a sus fanáticos y firmándoles lo que le solicitaban. En cuanto término, se alejó del lugar sin mirar a los miembros de los medios de comunicación y siguió su camino. Cabe destacar que en todo momento se mantuvo muy serio y tratando de mantenerse inexpresivo. Gerard Pique y Shakira Gerard Pique y Shakira | Credit: David S. Bustamante/Soccrates/Getty Images; Daniele Venturelli/WireImage SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, la compositora colombiana se pronunció sobre el estado de salud de su padre, William Mebarak Chadid, quien, hace unos días, fue hospitalizado de emergencia; incluso, mostró un video con el proceso de recuperación del señor. Además, Shakira aprovecha sus redes sociales para mostrar su trabajo en el show Dancing with myself, donde funge como jurado al lado de Nick Jonas y Liza Koshy. También continúa promocionando su más reciente sencillo titulado "Te felicito" que grabó en colaboración con Rauw Alejandro.

