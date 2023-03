Gerard Piqué cuenta las consecuencias de su ruptura con Shakira en Colombia Al presidente de la Kings League se le escapó este comentario sobre el país de la artista. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Mientras Shakira se prepara para darlo todo con Bizarrap en The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, este viernes, Gerard Piqué sigue con sus participaciones e indirectas en el programa estrella de la Kings League. Entre partido y comentarios, el deportista, o sus compañeros, siempre encuentra un momento puntual para tirar alguna indirecta sobre el tema del momento: su separación, nueva novia, nueva vida y demás. Esta vez no fue Shakira ni su ruptura de lo que habló concretamente, pero sí de la consecuencias que ha tenido en Colombia tras lo sucedido. Todo empezó con una intervención del también empresario sobre el tema futbolístico del momento y acabó con una frase en la que describe lo que, supuestamente, pasa en el país de su ex tras confirmarse la separación y su nueva relación relación con Clara Chía. Gerard Piqué Gerard Piqué | Credit: Photo by Matteo Ciambelli/NurPhoto via Getty Images) "La que me lio Juan, si ahora imponemos chutar el penalti, sabiendo lo negativo que está, vamos, hay un Cristo en México que no puedo entrar", explicó en un momento de la conversación con sus colegas, entre los que no faltó Iker Casillas e Ibai Llanos, además de otros. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cuando ya parecía que su intervención había terminado e iba a hablar otro, Piqué puso el broche final. "O en Colombia, en Colombia ya lo tengo (el Cristo)", añadió con cara y voz de asumir el chaparrón que le ha caído allende los mares por separarse de la cantante. La expresión montar o tener un Cristo en España quiere decir que te tienen preparado algo muy malo, no precisamente un buen recibimiento. Sería un momento de regaño y reprimenda, pero en un estado extremo. Unas palabras que, medio en broma, medio en serio, dan a entender el malestar que tendrían en el país de nacimiento de la madre de sus hijos donde, efectivamente, tras lo sucedido, no le guardan demasiado cariño. Desde que el ex central del Barcelona y la intérprete de "TQG" se separaron, Gerard ha perdido, no solo seguidores, sino que se ha ganado muchos detractores. Algo que parece no quitarle el sueño ya que sigue soltando ironías, le guste a quien le guste.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Gerard Piqué cuenta las consecuencias de su ruptura con Shakira en Colombia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.