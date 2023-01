Gerard Piqué contraataca con otro mensaje en las redes: "Te vas a enterar" El último juego de palabras del futbolista y ex de Shakira provocan un fuerte revuelo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Primero fue Shakira quien, a través de su nueva canción, la sesión #53 con BZRP, contaba al mundo lo que había vivido y sentido tras su ruptura con Gerard Piqué. Ahora parece que es el futbolista quien, a través de juegos de palabras y dobles sentidos, se está despachando a gusto. Después de soltar un irónico escrito que decía "la vida puede ser maravillosa", apenas horas después del estreno mundial del tema de Shak, el deportista ha vuelto a compartir una frase muy fuerte y en mayúsculas que no ha pasado desapercibida para nadie. ¿Con qué nueva expresión ha sorprendido el ex de la artista en Twitter, la red social donde se está desquitando de todo lo que le ha caído encima? Gerard Piqué Gerard Piqué sorprende con nuevo mesnaje | Credit: (Photo by Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images) Si bien él no hace canciones, sí se encarga de colaborar en programas con streamers y alimenta su presencia en las redes. Es justo en este nicho donde está soltando frases que, aunque no están directamente relacionadas con Shakira, desprenden un doble sentido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "TE VAS a enterar", escribió en su más reciente publicación en Twitter. Lo más llamativo de todo es el video que le acompaña, una producción que tiene mucho que ver con otro estremecedor mensaje que el publicó a mediados de semana que tenía los iconos de circo y payaso que puso el mismo día que se anunció el mega estreno del tema de Shakira. Gerard Piqué Gerard Piqué publica extraño video | Credit: Twitter/Gerard Piqué El clip, que no es otra cosa que una promo de su nuevo proyecto stream, Kings League, muestra esta poderosa frase junto a un video protagonizado por un payaso que sostiene la pelota y se quita la máscara. Eso sí, deja en incógnito quién se esconde detrás de ella. Se nota que el catalán ha aprendido rápido la lección y está aprovechando la situación que le rodea para sacar partido y beneficiar este nuevo emprendimiento creando expectación tras su salida del Barcelona. Mientras tanto, Shakira sigue celebrando a lo grande los casi 65 millones de visualizaciones de su video en Youtube en 24 horas, más todos los logros en el resto de plataformas. La artista ha hecho historia.

