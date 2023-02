Gerard Piqué confiesa que su novia Clara Chía lo viste: "Soy una marioneta" El deportista desfiló con orgullo su nuevo traje e hizo esta revelación sobre su pareja. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Una vez más, el programa Kings League ha sido testigo de una nueva puesta en escena de Gerard Piqué que vuelve a estar en boca de todos. Primero fue con la visita de su hijo Milan al estudio y ahora con unas declaraciones del deportista sobre su actual pareja, Clara Chía. Las conversaciones llegan a ser tan tensas como surrealistas, generando un ambiente entre risas y seriedad en el que el ex de Shakira se mueve como pez en el agua. Su conjunto de ropa elegido para este nuevo show llamó la atención de todos, quienes no dudaron en reírse, en broma, de él y su gusto. Lo que no se esperaban era la respuesta de Gerard que, inevitablemente, se hizo viral. Pique y Clara Chia Gerard Pique y Clara Chia en Instagram. | Credit: Gerard Pique Instagram. "¿Te podrías levantar Gerard para que te veamos?", le pidió uno de los allí presentes entre risas burlonas. Sin pensárselo dos veces, el exjugador se levantó y desfiló el modelito con mucho estilo. "¿Ves revistas de moda para actualizarte, ves lo que está de moda?", le preguntó su amigo y socio, Ibai Llanos con segundas. Es evidente que lo que trataban era de sacarle, siempre de buen rollo, de sus casillas para que Piqué soltara una de las suyas. Y vaya si lo hizo. El feliz papá de dos incluso hizo referencia su novia, Clara Chía, de quien dio un detalle revelador. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Voy con mi novia a la tienda y me lo compra ella, sabes, soy una marioneta", dijo sentado y de lo más tranquilo. Aquello fue una fiesta de risotadas, y aún más con la contestación que le dio Ibai a Piqué al citar la palabra marioneta. "Como nosotros de ti, ¿no? Tus marionetas", soltó sin filtro. Un comentario que, lejos de molestar al que fuera futbolista del Barcelona, le provocó una inmensa carcajada. Y, entre broma y broma, ¿la verdad asoma?

