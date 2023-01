¡El circo continúa! Ahora Gerard Piqué se burla de la canción de Shakira subido en un Twingo El deportista vuelve a retar a su expareja Shakira, al pasearse orgulloso con la marca de coche con la que la cantante, supuestamente, comparó con su novia Clara Chía. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El nuevo capítulo de la telenovela de la vida real protagonizada por Gerard Piqué y Shakira, ha dado la vuelta al mundo, una vez más. El futbolista ha vuelto a usar la canción de su ex para ponerle un poco de humor al asunto. Si primero citaba la marca de relojes, Casio, alabando su servicio y su durabilidad para toda la vida, ahora ha hecho lo propio pero con Twingo. Después de que Shakira, supuestamente, comparase en su canción a Clara Chía con ese vehículo de una calidad mucho más baja que un Ferrari, a Piqué se le ha ocurrido la brillante idea de aparecer en su puesto de trabajo, la Kings League, montado en uno. Gerard Piqué Gerard Piqué llega en un Twingo al trabajo | Credit: (Photo by Manuel Queimadelos/Quality Sport Images/Getty Images) Con una sonrisa pícara, el también empresario volvió a retar a su ex dejando claro que no se iba a quedar de brazos cruzados ante los ataques. SUSCRIBETE A NUESTRO BOLETÍN Y mucho menos si eso afectaba a su actual pareja. Un gesto con el que da a entender lo feliz que es manejando este coche por encima de cualquier otro, por muy de alta gama que sea. "El presi, Gerard Piqué, acaba de llegar", leía el tuit de la cuenta oficial de la Kings League este domingo junto al clip, que ya se ha hecho viral. Un plan perfectamente estudiado que demuestra que el ex de la cantante está dispuesto a seguir el juego a toda costa. La pregunta es, ¿qué será lo próximo que se le ocurrirá?

