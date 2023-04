Así se enteró Gerard Piqué de la fecha de partida de Shakira Aunque se asegura que la cantante llamó "personalmente" a su ex para comunicarle las nuevas, él ya estaba al tanto. Y estaba bastante molesto. Aquí el reporte. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado 2 de abril ocurrió lo que tenía que pasar: que finalmente tuviera lugar la anunciada despedida de Shakira y sus hijos de Barcelona.. El viaje cerraba el capítulo más amargo en la vida de la artista y era el adiós definitivo a la la ciudad donde vivió al lado de Gerard Piqué durante aproximadamente una década. La cantante ya urdía un plan desde hace meses pero múltiples dolores de cabeza y la delicada salud de sus padres le impedían hacer las maletas. Pero el viaje estaba planeado y todo indica a que Piqué lo sabía. Lo que al parecer no sabía era la fecha exacta en que la colombiana pensaba abordar el avión que la llevaría junto a sus hijos Sasha y Milán fuera de la península ibérica. Pero según fuentes en España el exfutbolista y presidente de la Kings League se enteró por medio de la prensa. Así lo informa el sitio VanitatisElConfidencial afirmando que la mañana del viernes pasado Shakira llamó personalmente a al padre de sus hijos para comunicarle su traslado. Para entonces Piqué ya se había enterado de las nuevas por medio de una exclusiva que dicho sitio había publicado previamente y donde se detallaba el plan de Shakira para realizar su mudanza, explicando cómo y cuándo ocurriría, además de lo que sucedería con sus padres, Nidia Ripoll y William Mebarak, quienes aún permanecen en Cataluña. De acuerdo con dicha publicación Piqué se mostró molesto con la forma en que se desarrollaron los hechos. Gerard Piqué Credit: Jose Manuel Alvarez/Quality Sport Images/Getty Images Un video captado por un fan de Shakira de lo que se vivió el día de su partida de Barcelona: SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo dicho concuerda con la demoledora entrevista que concedió después Piqué explotando en contra de su ex. Ahí el exfutbolista no se guardó nada y agarró parejo tocando incluso el tema de los fans de la artista asegurando que "no tienen vida" propia. "No me importa nada, de verdad, es cero, porque no los conozco de nada es gente que no tienen vida, qué importancia le tienes que dar, no los vas a conocer nunca, son como robots... Si das importancia a esto, estás muerto. No te tienes que preocupar por lo que la gente opine... ¡Qué les den por el cu..." Ahora lo entendemos.

