Colegas de Gerard Piqué defienden a Clara Chía tras los insultos de Shakira Compañeros de Gerard Piqué han señalado a Shakira por exponer a la joven novia del padre de sus hijos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Luego de Gerard Piqué, Clara Chía es la segunda peor parada en la nueva canción que Shakira recién estrenó con Bizarrap y que ha sido todo un éxito. Pero aunque muchos vean genuino el comportamiento de la cantante colombiana, otros no han hecho más que señalarla por exponer a la joven novia del padre de sus hijos. Además de compararla con un Twingo y un Casio, Shakira dice en su canción que la joven "tiene nombre de persona buena, Clara-mente no es como suena". Incluso le desea a Piqué "que te vaya bien con mi supuesto reemplazo" y que "yo valgo por dos de 22". ¡Todas referencias a Clara! Gerard Pique, Clara Chia Gerard Pique, Clara Chia | Credit: 13/Lagencia Press/The Grosby Group Pero ante esta ola de insultos, personas cercanas al futbolista y compañeros de trabajo de Clara salieron en defensa de la joven, como es el caso de los periodistas del canal de televisión de Twitch Jijantes TV, Víctor Navarro y Gerard Romero. Ambos han trabajando en la Kings League, torneo organizado por Piqué, y también han trabajado con Clara Chía. "Yo llego pronto todos los domingos y ella ya lleva horas trabajando. Es muy trabajadora, siempre está preparando cosas. Está pendiente de todo y preguntando si todo está bien. Lo ha pasado mal, sobre todo por el tema de los paparazzis", dijo Navarro en el streaming en Twitch. "Yo creo que incluso la gente que apoya a Shakira le sabe mal por Clara, que nunca ha formado parte de este negocio". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Por su parte, Romero cree que Clara no merecía pasar por esto. "Clara es una niña muy buena, no sé si tenía que recibir ese palo tan directo, la verdad". Por el momento ni Piqué ni Clara han dado ninguna declaración sobre el tema musical. No obstante, la joven publicó una historia en Instagram de pocos segundos en la que compartía un video que fue silenciado, por lo que muchos pensaron que se trataba de la canción de Shak, ya que fue justo después del estreno.

