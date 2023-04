Clara Chía y Piqué ¡pillados en sus vacaciones! Ella deslumbra con rosas rojas en la mano y escotado bañador La parejita viajó hasta Abu Dabi para pasar una 'luna de miel' alejados de todo y de todos, ¡hay fotos y video! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Por cielo mar y tierra los fans de Clara Chía y Gerard Piqué buscaron imágenes de la 'luna de miel' de la parejita al remoto Abu Dabi. Y aunque en un principio se había dicho que el ex de Shakira y la rubia de 24 años habían decidido desconectar desde ahí porque ni los paparazzi podían llegar a dicho destino del Medio Oriente, lo inevitable ha sucedido: que se han filtrado imágenes de su 'luna miel' ¡y vaya que están encendiendo a la red! En un video publicado en una cuenta de admiradores del exjugador del Club Barça y su novia se observa al par caminando en un resort. Clara Chía luce escotazo y bañador azul y un tapado negro. Lleva la melena suelta y en la mano dos rosas rojas. Por su parte, el empresario catalán luce una sencilla camiseta blanca y gafas de sol y se observa cómo habla con un niño que al parecer lo ha reconocido. En otras fotos también publicadas en Twitter se observa a los tortolitos caminando muy juntitos bajo un cielo nublado. Ella agarrada de la espalda de él, sin soltar sus flores. Clara Chía y Gerard Piqué captados en diciembre 27 en Barcelona arribando a un evento de la King's League, uno de los múltiples proyectos que maneja el exdeportista: Gerard Pique Clara Chía Credit: David Oller/Europa Press via Getty Images SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las imágenes surgen después de que Europa Press publicara este miércoles fotos de Piqué y Clara Chía de regreso en España. Las imágenes divulgadas por el diario La Vanguardia muestran a la pareja saliendo de su domicilio en Barcelona a bordo de un auto negro. Con un semblante relajado tras su viaje, ambos aparecen con gruesas gafas de sol. Clara Chía con el cabello suelto y más rubio de lo que le recordamos y unos pendientes metálicos que le dan un aire más sofisticado, en línea con el makeover que supuestamente se ha hecho recientemente. Dichas imágenes echarían por tierra los reportes de que Piqué viajaría este miércoles 26 a Miami para reunirse con sus hijos Milan y Sasha, quienes permanecen al lado de Shakira. Por el momento se desconoce la fecha en que el catalán emprenderán el rumbo hacia Estados Unidos pero según múltiples fuentes su novia Clara Chía no viajaría con él.

