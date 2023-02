Piqué y Clara Chía pillados entre risas y más fotos de los famosos ¡Míralos! Skip gallery slides Más Ver Todo Empezar galería Gerard Piqué y Clara Chía responden por primera vez a la prensa entre risas y abrazos Credit: Photo © 2023 Zuma Press/The Grosby Group A Piqué le preguntaron sobre el supuesto ataque de ansiedad que habría tenido Clara Chía y ¡esto fue lo que contestó! Empezar galería Gerard Piqué Gerard Piqué y Clara Chía responden por primera vez a la prensa entre risas y abrazos Credit: Photo © 2023 Zuma Press/The Grosby Group El ex de Shakira y Clara Chía fueron vistos caminando por la calle de Barcelona. Gerard Piqué y su novia echaron a reír cuando les preguntaron sobre el supuesto ataque de ansiedad que habría tenido Clara. "¿Cogió una ansiedad? ¿En serio? ¿Una ansiedad?", respondió Piqué asombrado por lo que se ha dicho sobre ella. 1 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Jennifer López Jennifer Lopez y Fat Joe abandonan el estudio de baile de la artista después de los Grammy Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Jennifer Lopez y Fat Joe fueron fotografiados saliendo de un estudio de baile en Los Ángeles. La esposa de Ben Affleck, quien se convirtió en blanco de memes por su actitud durante los Grammys, lució como toda una diva ataviada con un abrigo marrón, botas y gafas de sol. 2 de 7 Ver Todo Oscar De La Hoya oscar de la hoya cumpleanos 50 Credit: Allen Roi Henson Para conmemorar su cumpleaños número 50, el exboxeador de origen mexicano se tomó una serie de fotografías a cargo de Allen Roa Henson. En esta postal, vemos a Oscar de la Hoya mostrando sus músculos y luciendo su cinturón del campeonato Ring Magazine alrededor de su cintura y una medalla de oro en su cuello. ¡Feliz cumpleaños! 3 de 7 Ver Todo Anuncio Madonna Madonna llega al Museo de Arte Mr. Brainwash en BH a la fiesta posterior a los Grammys Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group Madonna fue captada llegando al Museo de Arte Mr. Brainwash en BH a la fiesta posterior a los Grammys. La icónica artista de 64 años causó gran revuelo en la premiación con su cambiada imagen, lo que ocasionó una lluvia de memes y comentarios en las redes sociales. 4 de 7 Ver Todo Liam Hemsworth Liam Hemsworth y Gabriella Brooks viajan a Australia tras finalizar sus compromisos en LA Credit: Photo © 2023 Backgrid/The Grosby Group El ex de Miley Cyrus y su novia Gabriella Brooks viajaron a Australia tras finalizar sus compromisos en Los Ángeles. 5 de 7 Ver Todo Diego Amozurrutia y Sofía Rivera Torres Diego Amozurrutia y Sofía Rivera Torres en una escena de la telenovela "Cabo Credit: Mezcalent Los actores Diego Amozurrutia y Sofía Rivera Torres en una escena de la telenovela Cabo, producción de José Alberto "El Güero" Castro que se transmite por Las Estrellas en México y próximamente por Univision para Estados Unidos. 6 de 7 Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Fernando Allende Fernando Allende colorful moments Credit: Fabiola Malka El reconocido cantante y actor llegó al sur de la Florida para presentar su exposición Colorful Moments en la galería Danieli Fine Art, en Palm Beach. Fernando Allende se tomó esta foto del recuerdo junto a Paulina Sodi y Carolina Sarassa del programa de Univisión La voz de la mañana. 7 de 7 Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancel Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share & More Email Send Text Message

Close Sign in

Close this dialog window View image Piqué y Clara Chía pillados entre risas y más fotos de los famosos ¡Míralos!

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.