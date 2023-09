Gerard Piqué y Clara Chía reciben la peor de las noticias en medio de su 'luna de miel' Después de unas vacaciones de ensueño, la parejita revive la 'pesadilla' que aseguraron haber sufrido hace meses y les llevó a los tribunales. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Este verano ha sido, posiblemente, uno de los momentos más relajados en la relación de Gerard Piqué y Clara Chía. Aunque siguen siendo un reclamo mediático, con Shakira feliz en Miami, y, sobre todo, el paso del tiempo, parece que se le ha dado una tregua a la que fue una de las parejas más polémicas del momento. Había otra razón de mucho peso que hacía que los tortolitos estuvieran más tranquilos en sus salidas a la calle y encuentros con los fotógrafos. Un motivo que justo hoy, jueves 7 de septiembre del 2023, llega a su fin y vuelve a poner nerviosos a los enamorados. ¿Qué sucede exactamente que podría acabar con la paz del futbolista y su pareja? Ha sido el tercero en discordia, el paparazzi Jordi Martín, quien lo ha compartido en sus redes con alegría, y también cierta ironía. Gerard y Clara Gerard Piqué y Clara Chía reviven su mayor pesadilla | Credit: (Photo By Antonio Gutierrez/Europa Press via Getty Images) Y es que, el fotógrafo fue demandado por ambos al sentirse acosados por su dizque persecución constante con la cámara en momentos delicados. Al español se le puso una orden de alejamiento que, para dolor de cabeza de los implicados, ¡se acaba hoy! "Hoy finaliza la orden de alejamiento", escribió en sus redes el colaborador de El gordo y la flaca. "Nos vemos pronto". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Con estas palabras deja claro que seguirá haciendo lo que siempre ha hecho, cumplir con su trabajo de fotógrafo y perseguir la noticia con su objetivo, allá donde esté y moleste a quien moleste. Jordi Martín Hoy acaba orden de alejamiento para Jordi Martín | Credit: IG/Jordi Martín Jordi fue el fotógrafo en captar a la primera imagen de la pareja juntos tras el escándalo de la supuesta infidelidad de Gerard a Shakira con Clara. Se anunció su separación en un comunicado y, a partir de ahí, ha sido un año de muchas noticias, situaciones no muy cómodas y cierto devenir de la imagen del que fuera futbolista del Barcelona. El fotógrafo español y su cámara ya están listos para hacer todos los clicks que sean necesarios y seguir informando. Una noticia maravillosa para él y el público ansioso de ver dichas imágenes, pero que seguro a sus protagonistas no les hace ninguna gracia.

